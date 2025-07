Mali: Les jihadistes du Jnim mènent sept attaques simultanées, à Kayes, Nioro et Niono, notamment

Au Mali, sept villes ont été attaquées très tôt, mardi 1er juillet au matin. C'est ce qu'a indiqué l'état-major des armées dans un communiqué. Celui-ci évoque des « attaques coordonnées » contre ses positions, notamment dans les villes de Kayes, Nioro du Sahel et Niono, dans le sud du pays, le long des frontières sénégalaise et mauritanienne. Les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), lié à al-Qaïda, ont commencé à revendiquer ces attaques.

Les premières détonations ont retenti à l'aube, vers 4 heures du matin. C'est ce que rapportent plusieurs habitants de Kayes, Nioro, Niono et Gogui. Dans certaines localités, des tirs étaient encore rapportés en milieu de matinée, plusieurs heures après le début des attaques.

Des vidéos tournées au petit matin et presque immédiatement diffusées sur les réseaux sociaux montrent la ville de Kayes parsemée de panaches de fumée noire. Des dégâts importants sont signalés en divers lieux : le camp militaire de Kayes, plusieurs commissariats, la résidence du gouverneur notamment. Des morts sont également rapportés, mais les informations sont encore très parcellaires.

Le Jnim a commencé à diffuser des messages de revendication, affirmant notamment pris « le contrôle de 3 casernes et des dizaines de points militaires » à Niono, Kayes et Nioro. Le Jnim revendique également « des bombardements contre la caserne de Molodo ».

Jihadistes gisant au sol

Des images de jihadistes tués gisant au sol à côté de leur moto et de véhicules d'assaillants en feu à Niono circulent également, y compris sur des chaînes liées à l'Africa Corps, les successeurs de Wagner, présents à Niono. Certaines sources évoquent une riposte de l'aviation malienne.

À Kayes, les forces nationales ont repris le contrôle de la ville et les habitants sont ressortis pour constater les dégâts et commencer à déblayer. L'armée a confirmé les attaques mais n'a encore diffusé aucune précision sur les actions entreprises depuis ce matin.

Frontières sénégalaise et mauritanienne

Kayes est l'une des plus grandes villes du Mali, avec plus de 193 000 habitants. Tout proche, Diboli est collée à la frontière sénégalaise, c'est d'ailleurs le poste de douane et de police qui a été visé. Puis, en allant vers l'Est, Nioro du Sahel et Niono sont également des localités importantes, proches de la frontière mauritanienne. Enfin Molodo est une localité proche de Niono, Sandaré est proche de Nioro du Sahel et Gogui est quant à elle collée à la frontière avec la Mauritanie.

Le Jnim a pris l'habitude de mener ce type d'attaques coordonnées, sur plusieurs fronts à la fois. Le centre et le nord du pays y sont désormais tristement habitués. Le groupe jihadiste avait également multiplié de façon inédite, ces derniers mois, ses attaques dans le sud du pays, le long des frontières mauritanienne et sénégalaise.

Mais c'est la première fois que des villes importantes ainsi que des postes frontières sont pris pour cible dans cette vaste partie du sud du Mali, de manière simultanée. La capacité d'action des groupes jihadistes continue donc de s'étendre sur le territoire du Mali, menaçant toujours davantage les pays voisins que sont le Sénégal et la Mauritanie.

Dans un flash spécial diffusé dans le journal de 13 heures de la télévision d'État Office de radio et télévision du Mali (ORTM), l'armée affirme que « la détermination et l'engagement des forces de sécurité ont permis de circonscrire les velléités terroristes ». « L'ennemi a subi d'importantes pertes », assure le porte-parole de l'armée, qui évoque un bilan provisoire de « plus de 80 terroristes neutralisés », sans détailler en fonction des localités concernées. D'importantes quantités d'armes, munitions, motos et autres véhicules ont également été récupérés, selon l'armée malienne.