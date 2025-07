Sénégal: Clôture de la session ordinaire unique de l'assemblée nationale - entre réforme institutionnelle et diplomatie parlementaire

Le président de l'Assemblée nationale a présidé hier, lundi 30 juin, la cérémonie officielle de clôture de la session ordinaire unique de l'année 2024-2025 de l'Assemblée nationale en présence des représentants des parlementaires de pays frères de la sous-région dont la Gambie, le Maroc et la Mauritanie. Dans un discours officiel, Malick Ndiaye, président de l'Assemblée a salué « l'engagement collectif remarquable, face à des défis considérables » de la 15e législature.

L'Assemblée nationale a clôturé hier, lundi 30 juin sa session ordinaire unique de l'année 2024-2025 lors d'une cérémonie officielle marquée par la présence des représentants des parlementaires de pays frères de la sous-région dont la Gambie, le Maroc et la Mauritanie. Dans un discours officiel, Malick Ndiaye, président de l'Assemblée a salué « l'engagement collectif remarquable, face à des défis considérables » de la 15e législature. « Dès l'installation de la 15e législature, le 2 décembre 2024, nous avons dû faire face à une urgence institutionnelle : le vote du budget 2025 dans des délais extrêmement serrés. Grâce à la mobilisation exemplaire des commissions, à la rigueur du Bureau, et à votre disponibilité et assiduité constantes, nous avons relevé ce défi avec succès. », a-t-il déclaré sous les applaudissements de ses collègues députés.

Loin de s'en tenir-là, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye est également sur des réformes introduites dans le nouveau règlement intérieur adopté, le vendredi 27 juin dernier et qui selon lui, « consacrent un Parlement plus exigeant, plus transparent et plus redevable ». En effet, estimant que « nous avons très vite identifié l'obsolescence de nos textes internes règlement intérieur, règlement administratif, règlement financier, statut du personnel devenus de véritables entraves à notre efficacité je dirai de notre efficience », Malick Ndiaye a indiqué que « le règlement administratif et le statut du personnel maintenaient notre administration dans une insécurité juridique incompatible avec les standards d'une institution moderne ».

« Le règlement financier, quant à lui, datait de 1963: il n'était plus conforme aux exigences de bonne gouvernance. Sa réforme était donc indispensable » a-t-il fait remarquer. « Avec vos contributions, ces textes ont été revus. Nous avons désormais une base solide pour une action institutionnelle efficiente et responsable » a encore ajouté le président de l'Assemblée nationale en rappelant que la réactivation de la commission évaluation des politiques publiques huit ans plus tard le référendum de 2016 qui a élargi la mission du parlement. Prenant la parole lors de cette cérémonie, Me Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal (opposition), a félicité le président El Malick Ndiaye pour le travail accompli durant les six mois de session, tout en l'invitant à maintenir cette cadence. « Vous nous avez demandé de faire le bilan. Le bilan, c'est une rétrospective, une rétrospective des six derniers mois que nous avons consacrés à notre institution et au peuple. Mais il faut savoir qu'il reste encore beaucoup à faire... »

Nando Cabral Gomis