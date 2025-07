Algérie: Festival international de l'Inchad - Authenticité et innovation en clôture de la 11e édition

CONSTANTINE — La 11ème édition du festival culturel international de l'Inchad a été clôturée lundi soir au théâtre Mohamed-Tahar Fergani de Constantine dans une ambiance mêlant originalité et innovation.

La cérémonie de clôture qui s'est déroulée en présence d'un public nombreux a mis en vedette deux grands noms de l'art de l'Inchad soufi, en l'occurrence le tanzanien Yahya Bihaki et le bosnien Mustafa Isakovic, connu pour faire fusionner avec bonheur les traditions balkaniques et les mélodies spirituelles, le tout, au cours d'une soirée marquée par la créativité, la beauté du verbe et la splendeur de l'image.

Les deux mounchidine ont interprété un florilège de chants mystiques reflétant les traditions musicales de leurs pays et la diversité culturelle qui a caractérisé cette édition.

Placée sous le slogan "Les voix de l'Inchad chantent l'Algérie glorieuse", le festival a vu la participation, depuis le 25 juin dernier, de 7 troupes locales et de 9 formations étrangères qui ont présenté des spectacles originaux, exprimant la profondeur de cet art et sa capacité à véhiculer les valeurs humaines et spirituelles.

Cet événement culturel a également donné lieu à l'organisation d'ateliers de formation destinés aux jeunes et aux personnes intéressées par cet art, ainsi qu'à des séminaires dédiés au rôle que peut jouer le chant soufi dans le patrimoine musical mondial et dans la promotion de la culture du dialogue et de la paix.

Le commissaire du festival, Abdelali Louahouah, a déclaré à l'APS, que l'édition de cette année fut une "totale réussite en termes d'organisation et de contenu, et qui a drainé une assistance record, a donné un aperçu clair du degré d'attachement du public algérien à cet art ancestral".

La 11ème édition du festival était également "porteuse d'un message symbolique exprimant la capacité de l'art de l'Inchad à transcender les frontières, toujours au service des valeurs de beauté, de paix et de tolérance", a encore déclaré M. Louahouah.