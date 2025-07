Afrique: Wave emprunte 137 millions de dollars pour l'expansion de l'argent mobile sur le continent

TLDR

Wave, l'une des start-ups les plus valorisées d'Afrique, a obtenu un financement de 137 millions de dollars pour développer ses opérations d'argent mobile et augmenter son fonds de roulement sur les marchés existants et nouveaux. Ce tour de table a été mené par Rand Merchant Bank (RMB), avec la participation d'institutions de financement du développement telles que British International Investment (BII), Finnfund et Norfund.

Le financement soutiendra la mission de Wave, qui est d'étendre l'accès financier à faible coût pour les communautés mal desservies à travers le continent. La fintech, qui opère actuellement dans huit pays d'Afrique de l'Ouest, sert aujourd'hui plus de 20 millions d'utilisateurs mensuels grâce à un réseau de 150 000 agents et une équipe de 3 000 employés.

Depuis son lancement en 2018, Wave a connu une croissance rapide en offrant des services d'argent mobile simples et abordables sur un marché longtemps dominé par des opérateurs de télécommunications comme Orange, Free et Expresso Telecom, qui facturaient historiquement jusqu'à 10% par transaction. Wave a bouleversé l'espace en offrant des dépôts et des retraits gratuits et des frais fixes de 1 % sur les transferts de poste à poste.

Points clés à retenir

En juin 2025, Wave a obtenu l'approbation opérationnelle au Cameroun grâce à un partenariat avec Commercial Bank Cameroon (CBC), étendant ainsi son empreinte régionale. La société est devenue la première licorne d'Afrique francophone en 2021 après une série A record de 200 millions de dollars, portant sa valorisation à 1,7 milliard de dollars. Avec plus de 300 millions de dollars de capitaux levés au total, Wave continue de démontrer la viabilité de son modèle, d'autant plus qu'elle reste la seule startup africaine à figurer sur la liste des 50 meilleurs revenus de Y Combinator pour 2023 et 2024.

Cette dernière levée de fonds témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans les fintechs qui s'attaquent à l'exclusion financière par le biais d'une infrastructure numérique évolutive et peu coûteuse. Grâce à ce capital supplémentaire, Wave est en mesure de poursuivre son expansion dans les régions mal desservies et de renforcer son statut de challenger redoutable dans l'écosystème de l'argent mobile en Afrique.