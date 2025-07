Nigeria: MTN vise le marché de l'informatique dématérialisée avec un nouveau centre de données de 325 millions de dollars au pays

TLDR

MTN Nigeria a achevé la phase 1 de son projet de centre de données Dabengwa Sifiso, marquant ainsi un investissement de 100 millions de dollars sur le marché nigérian de l'hébergement de données.

L'installation certifiée Tier III offre une capacité de charge informatique de 4,5 MW, abrite 780 baies sur trois étages et est conçue pour évoluer jusqu'à 9 MW.

MTN prévoit d'offrir des capacités d'auto-orchestration par le biais de sa plateforme MTN Cloud, permettant aux startups et aux développeurs de provisionner des ressources de manière similaire à AWS ou Google Cloud.

MTN Nigeria a achevé la phase 1 de son projet de centre de données Dabengwa Sifiso, marquant ainsi un investissement de 100 millions de dollars sur le marché de l'hébergement de données au Nigeria. L'installation certifiée Tier III offre une capacité de charge informatique de 4,5 MW, abrite 780 baies sur trois étages et est conçue pour évoluer jusqu'à 9 MW, la phase 2 visant la certification Tier IV.

L'installation, qui porte le nom de l'ancien PDG du groupe MTN, Sifiso Dabengwa, marque l'entrée officielle de MTN dans l'espace commercial des centres de données au Nigeria. Le projet de 235 millions de dollars vise à soutenir l'infrastructure cloud locale et à offrir des services d'entreprise tels que l'infrastructure en tant que service (IaaS), la préparation au traitement de l'IA et l'hébergement indépendant de l'opérateur.

MTN prévoit d'offrir des capacités d'auto-orchestration via sa plateforme MTN Cloud, permettant aux startups et aux développeurs de provisionner des ressources de manière similaire à AWS ou Google Cloud. De conception modulaire et conforme aux réglementations nigérianes en matière de protection des données, le centre cible les clients des secteurs de la finance, de la santé et de l'administration.

Points clés à retenir

Le Nigeria perd environ 350 millions de dollars par an à cause de l'hébergement en nuage à l'étranger, car les entreprises dépendent d'hyperscalers étrangers comme AWS et Azure. Le centre de données de MTN dans le pays est conçu pour inverser cette tendance. En fixant le prix des services en nairas et en veillant au respect des lois locales, la société de télécommunications plaide en faveur de la localisation de l'informatique en nuage.

MTN rejoint un marché concurrentiel dominé par MainOne (Equinix), Rack Centre et OADC, mais son infrastructure de télécommunications lui confère un avantage en termes de réseau. L'installation de MTN prend en charge des charges de travail prêtes pour l'IA, une sécurité de niveau financier et est agnostique vis-à-vis des opérateurs, ce qui réduit le verrouillage des fournisseurs.

L'objectif est de permettre aux entreprises et aux gouvernements de conserver la souveraineté de leurs données tout en soutenant les startups avec des solutions de mise sur le marché plus rapides. MTN fait le pari que son capital, sa résilience et l'échelle de son infrastructure l'aideront à s'assurer une position forte dans l'économie du cloud en pleine croissance au Nigéria.