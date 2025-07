Ile Maurice: Le MTC maintient le cap sur le 26 juillet

Le tempo s'accélère en ce qui concerne la reprise de l'activité hippique. Si les nominations des commissaires de courses et l'attribution des licences d'entraîneurs devraient intervenir dans le courant de la semaine, le Mauritius Turf Club (MTC) s'est aussi mis au pas en confirmant à ses membres son intention de débuter la saison 2025 le 26 juillet.

Il y avait donc du vrai dans le calendrier provisoire qui avait fuité sur les réseaux sociaux, même si celui n'avait été qualifié que d'outil de travail par le club bicentenaire. Par le biais d'une correspondance du président Santosh Gujadhur à ses membres, le MTC a aujourd'hui fait un tour d'horizon des différents enjeux en vue de la reprise des courses hippiques cette année avec «l'effort collectif porté par un petit groupe d'irréductibles». On y apprend ainsi que le MTC Jockey Club Ltd (MTCJC) a officiellement obtenu sa licence de Horse Racing Organiser (HRO) et que le contrat du bail pour l'occupation du Champ-de-Mars est en cour de signature.

Au sujet de la rénovation des infrastructures, Santosh Gujadhur confirme que les travaux sont en bonne voie, mais il se pourrait qu'une partie de ceux-ci se poursuivent jusqu'en 2026. Si le problème d'éclairage pour les besoins du training matinal a pu être réglé, celui de la réhabilitation de la clôture périmétrique est en cours avec le soutien du ministère des Infrastructures publiques.

Partenariats

Le projet de loi pour réformer la Gambling Regulatory Authority Act a aussi été abordé avec le renforcement de l'autonomie du HRO. Le dialogue reste ouvert avec les autorités et le MTC s'attend à l'aboutissement d'ajustements favorables. Pour son grand retour dans l'organisation des courses, le MTC pourra compter sur un partenaire australien, en l'occurrence Racing And Sports (RAS), qui «mettra en place un panneau complet d'administration des courses», en ligne avec ce que fait déjà cette entité avec d'autres institutions hippiques au monde.

L'aspect de la restauration connaîtra aussi l'apport d'un nouveau partenaire. Patrick Sin Yan Too, l'homme derrière les restaurants House Of Canton et Yum Cha notamment, va apporter son savoir-faire au turf avec la création de l'enseigne 1812@MTC Dining & Tapas Bar pour rehausser l'offre hospitalière du MTC avec l'organisation de réceptions et autres événements corporatifs et festifs. À noter que l'équipe de Patrick Sin sera également chargée de la restauration au sein des loges privées lors des journées de courses.

Du côté des ressources humaines, nous apprenons notamment le retour de John Smith, l'ancien assistant de Benoît Halbwachs. Si les détails de son rôle au sein du MTCJC n'ont pas été mentionnés, il nous revient que John Smith sera nommé Manager of Racing Administration, tandis que Sébastien Poupard sera le responsable opérationnel des courses. Shan Ip sera, lui, en charge du département des communications.

Répétition générale

Comme déjà annoncé par l'express, une collaboration sera mise en place entre le MTC, la GRA et la MBC pour assurer la retransmission des courses aux téléspectateurs tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle du MTC. Le MTC affirme aussi finaliser des accords avec des fournisseurs pour l'installation d'écrans numériques haute résolution sur l'ensemble de l'hippodrome.

Concernant sa licence de totalisator, le MTC confirme les discussions avec les opérateurs déjà existants pour trouver un modus operandi pour la saison 2025 et au-delà.

La campagne 2025, justement, devrait débuter le 26 juillet si le calendrier du MTC est approuvé par la GRA. Et afin de s'assurer que tout soit irréprochable pour son retour, le club bicentenaire prévoit d'organiser une «répétition générale» ou «dry run» le 19 juillet à travers une «simulation grandeur nature d'une journée de courses». À noter qu'aucune course n'est prévue ce jour-là, le but étant de «tester en temps réel l'ensemble de l'écosystème» pour que la journée inaugurale soit un succès sur toute la ligne.