Ile Maurice: Bloomberg Philanthropies salue les efforts du ministère de la Santé pour lutter contre le tabagisme

Le ministère de la Santé et du bien-être a été récompensé pour ses efforts en matière de lutte contre le tabagisme par le prestigieux prix Bloomberg Philanthropies 2025 pour la lutte mondiale contre le tabagisme, qui salue les progrès significatifs réalisés dans la mise en oeuvre de mesures éprouvées visant à réduire la consommation de tabac, première cause mondiale de mortalité évitable. L'annonce a été faite le 23 juin lors de la Conférence mondiale sur la lutte antitabac qui s'est tenue à Dublin, en Irlande.

En recevant le prix, Sarwansingh Purmessur, Senior Chief Executive du ministère de la Santé et du bien-être, a rappelé que la réussite de Maurice souligne son leadership et son engagement à protéger la santé publique grâce à des politiques strictes de lutte contre le tabagisme. «Ensemble, libérons le monde de la mort et des maladies causées par le tabac», a-t-il déclaré. Le ministère de la Santé et du bien-être a été récompensé pour avoir adopté en 2023 le packaging neutre afin de réduire la consommation de tabac. Maurice est ainsi devenu le premier pays africain à mettre en oeuvre cette mesure et a créé un précédent important dans la région, incitant les pays voisins à suivre son exemple.

«L'initiative internationale de lutte contre le tabagisme a contribué à sauver des dizaines de millions de vies, ce qui en fait l'une des campagnes de santé publique les plus efficaces de l'histoire», a déclaré Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg L.P. et de Bloomberg Philanthropies, ambassadeur mondial de l'OMS pour les maladies non transmissibles et les blessures, et 108e maire de la ville de New York. «Bloomberg Philanthropies a toujours collaboré avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres leaders dans le cadre de cette initiative cruciale, et les lauréats des prix mondiaux pour la lutte antitabac de cette année témoignent des progrès significatifs qui peuvent être réalisés. Aujourd'hui, avec le lancement du nouveau fonds d'accélération de Bloomberg Philanthropies, nous sommes impatients de lancer de nouvelles initiatives qui sauveront des vies à l'échelle mondiale.»

Lors de la cérémonie de remise des prix, Michael R. Bloomberg a également annoncé la création d'un nouveau «fonds d'accélération» de 20 millions de dollars destiné à faire progresser la lutte antitabac dans les pays où celle-ci est au point mort. Bloomberg Philanthropies travaillera avec ses partenaires pour inciter les gouvernements et les ONG de plusieurs pays à revenu faible ou intermédiaire qui ne disposent pas encore de politiques antitabac efficaces ou qui s'apprêtent à mettre en oeuvre l'ensemble des mesures recommandées de manière proactive.

«Les réalisations récompensées aujourd'hui montrent ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et la société civile agissent de manière décisive pour protéger la santé. Les lauréats n'ont pas seulement mis en oeuvre des mesures éprouvées de lutte antitabac, ils l'ont fait dans des circonstances complexes, notamment dans un contexte de conflit et d'ingérence de l'industrie», a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Maurice fait partie des six lauréats mondiaux du prix. Parmi les autres lauréats figurent notamment le ministère indien de la Santé et du bien-être familial, le ministère mexicain de la Santé et le ministère des Finances du Monténégro.