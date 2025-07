Tunisie: Cérémonie de remise des diplômes et valorisation de l'innovation pédagogique à l'Institut Supérieur des Études Appliquées en Humanité de Zaghouan

L'Institut Supérieur des Études Appliquées en Humanité de Zaghouan, rattaché à l'Université de Tunis, a récemment organisé une cérémonie de remise des diplômes, marquée par une compétition mettant à l'honneur les idées les plus innovantes. Cet événement a permis de valoriser des outils pédagogiques conçus par les étudiants dans le cadre de leurs projets de fin d'études et mémoires de master.

Cette cérémonie a également été l'occasion de saluer l'engagement des équipes pédagogiques, administratives et techniques, qui ont contribué à l'obtention des certifications internationales ISO 21001:2018 et ISO 9001:2015, symboles de l'attachement de l'Institut à la qualité, à l'innovation et à l'amélioration continue.

Accueillant actuellement 780 étudiants, et doté d'un département Éducation-Enseignement ainsi que d'un master en Français et Éducation, l'Institut se distingue par un environnement propice à la réussite, à l'excellence et à l'innovation.

Dans cette dynamique, plusieurs projets structurants ont été mis en œuvre :

Digitalisation des processus grâce à la mise en place d'un système ERP ; Modernisation des méthodes pédagogiques par l'équipement des salles en tableaux interactifs ;

Création d'un centre 4C actif, accompagnant les étudiants vers une insertion professionnelle réussie.

Ces avancées ont été rendues possibles grâce au soutien du Programme d'Appui à la Qualité (PAQ PROMESSE), notamment dans le cadre des projets PAQ 4C et PAQ DGSE. Elles traduisent la volonté de l'Institut d'offrir un environnement d'apprentissage moderne, aligné sur les attentes des étudiants et les exigences du monde professionnel.

L'Institut veille également à proposer une vie universitaire riche et épanouissante, animée par des activités culturelles et des initiatives étudiantes, à l'image de sa radio web Radio Mayya, qui encourage la créativité et l'esprit d'initiative.

L'ensemble de ces actions s'inscrit dans les orientations stratégiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en matière de qualité, de digitalisation et de modernisation de l'enseignement.

L'Institut Supérieur des Études Appliquées en Humanité de Zaghouan réaffirme ainsi son ambition : accompagner ses étudiants vers la réussite, l'innovation et l'excellence.