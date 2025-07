Tunisie: 103 entreprises suisses au pays - Une coopération dynamique à développer

Alors que les relations économiques entre la Tunisie et la Suisse ne cessent de se consolider, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, Ahlem Belhadj Ammar, a réaffirmé la volonté de renforcer davantage ce partenariat stratégique. Lors de son passage sur Express Fm, elle a souligné l'intérêt croissant des entreprises suisses pour le marché tunisien, tout en appelant à une intensification des investissements helvétiques et à une meilleure complémentarité commerciale entre les deux pays.

Belhadj Ammar a aussi précisé que la Suisse figure actuellement à la 10e place du classement des pays investisseurs en Tunisie, avec 103 entreprises suisses ou à participation suisse installées sur le territoire. Ces entreprises opèrent dans des secteurs variés -- industries électroniques, cuir et chaussures, pharmacie, agriculture, transport maritime commercial et touristique et emploient environ 14 000 personnes.

Dans ce même cadre, elle a souligné la nécessité de soutenir davantage le flux d'investissements entre les deux pays, et de diversifier les domaines de coopération économique.

Sur le plan commercial, Ahlem Belhadj Ammar a mentionné que la Tunisie souhaite accroître ses exportations d'huile d'olive vers la Suisse, tandis que cette dernière manifeste un intérêt croissant pour exporter davantage de produits laitiers, notamment les fromages.

Enfin, la présidente de la Chambre a rappelé que les investissements directs étrangers (IDE) en Tunisie ont enregistré une hausse de 21 % en 2025 par rapport à 2023, atteignant près de 936 millions de dollars, selon le rapport mondial sur l'investissement publié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).