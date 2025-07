Envoyé spécial du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors des festivités marquant le cinquantième anniversaire de l'indépendance du Mozambique célébré avec faste, le 25 juin dernier, le ministre d'Etat Pierre Mabiala, accompagné de l'ambassadeur du Congo dans ce pays, Serge Bounda, a été reçu en audience par le président mozambicain Daniel Francisco Chapo.

Le séjour du ministre d'Etat Pierre Mabiala dans la capitale Maputo a débuté par l'audience au palais présidentiel où il a été reçu par le chef de l'Etat, Daniel Francisco Chapo. Il est allé transmettre au président mozambicain le message de son homologue congolais.

« Je suis porteur du message du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Les relations entre le Congo et le Mozambique datent de cinquante ans et le président Daniel Francisco Chapo a réaffirmé cela. Il faut travailler à renforcer ces relations, ces liens de coopération, de fraternité, d'amitié entre les deux pays, et entre les deux peuples et surtout entre nos deux chefs d'Etat, le président Denis Sassou N'Guesso et le président Daniel Francisco Chapo », a indiqué le ministre d'Etat.

Au cours de cette audience, Pierre Mabiala a transmis les félicitations du président Denis Sassou N'Guesso à son homologue Daniel Francisco Chapo, félicitations traduites par une oeuvre d'art qui fait la promotion du travail bien fait et acharné. « Le président du Mozambique a montré qu'il tient le président Denis Sassou N'Guesso en très grande et haute estime. Il l'a dit et l'a réaffirmé plusieurs fois », a-t-il révélé.

Le président mozambicain et l'envoyé spécial de Denis Sassou N'Guesso ont évoqué également la candidature du Congolais Firmin Edouard Matoko à la direction générale de l'Unesco. A propos, Pierre Mabiala a indiqué: « Nous avons évoqué la question sur la candidature du Congolais Firmin Edouard Matoko à la direction générale de l'Unesco, et ce qui est très agréable à vous révéler, c'est que le Président Daniel Francisco Chapo a dit que le candidat du président Denis Sassou N'Guesso c'est son candidat à lui.

Donc le candidat Firmin Edouad Matoko, c'est le candidat du président Daniel Francisco Chapo. Non seulement le Mozambique votera pour notre compatriote Matoko, en plus il a dit que ce pays va aussi se constituer en directeur de campagne en utilisant tous les mécanismes diplomatiques pour faire valoir la candidature du Congo, mais qui est en réalité la candidature du Mozambique ».

Notons que les quatre jours du ministre d'Etat Pierre Mabiala à Maputo ont pris fin par sa participation au dépôt de fleurs à la place des héros du Mozambique et sa présence à la parade militaire qui a bouclé les festivités marquant le cinquantenaire de ce pays.