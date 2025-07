Congo-Brazzaville: Gouvernance forestière - La société civile dénonce les autorisations provisoires

Les organisations de la société civile parties prenantes à la gestion durable des forêts ont rendu publique, par voie de presse, une note de position dans laquelle elles appellent à l'annulation « des titres illégaux » accordés à certaines sociétés forestières.

« Le gouvernement congolais avait signé entre les années 2004 et 2008 des conventions d'aménagement et de transformation industrielle et des conventions de transformation industrielle avec des sociétés forestières suivantes : Société de prestation import-export; Congo Dejia Wood industry; Société d'exploitation forestière Yuan Dong; Société industrielle et forestière du Congo ; Société sino Congo forêts d'une durée de 15 ans », a rappelé la directrice exécutive de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Nina Cynthia Kiyindou Yombo, donnant lecture de la note de position des organisations de la société civile.

Par ailleurs « Lesdites conventions sont arrivées à échéance. Cependant, ces sociétés poursuivent leurs activités d'exploitation forestière sur la base des autorisations provisoires de mise en valeur des unités forestières d'aménagement, délivrées par le ministère de tutelle », ont constaté les organisations de la société civile. Elles ont souligné que la nature des titres de reconduction qui ne sont que de simples lettres met en exergue le caractère illégal.

Dans le but de contribuer à la résolution du problème, ces organisations ont formulé des recommandations, entre autres, évaluer toutes les conventions qui sont arrivées à terme selon les dispositions de l'article 175 du code forestier ; annuler pour illégalité toutes les lettres unilatérales d'autorisation adressées par le ministère du tutelle aux sociétés forestières dont les titres sont arrivés à échéance ; prendre des avenants, après évaluation pour les cas positifs, en Conseil des ministres et signés par les deux parties, assortis de cahier de charges général et particulier.