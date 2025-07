Congo-Kinshasa: La MONUSCO renforce la numérisation de la gestion carcérale au Nord-Kivu

La section d'appui à l'administration pénitentiaire de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a organisé un atelier de formation sur la numérisation et l'archivage numérique des dossiers des détenus des prisons du Nord-Kivu, jeudi 26 juin 2025.

L'initiative a réuni les responsables pénitentiaires des villes de Beni, Butembo et Lubero. Chaque participant a reçu un scanner mobile et un disque dur externe, des outils qui permettront de sécuriser et centraliser les données carcérales, jusque-là souvent gérées de manière manuelle et vulnérable.

Pour César Kitsa Vulimba, chef de bureau à la division de la Justice à Beni, cette dotation tombe à point nommé. Elle permettra d'améliorer l'interconnexion entre les établissements pénitentiaires et les instances judiciaires, tant au niveau local que national. Il insiste également sur l'importance d'étendre cette modernisation aux parquets civils et militaires, aux greffes et aux officiers de police judiciaire, afin d'uniformiser le traitement des données judiciaires à travers toute la chaîne.

Cette action s'inscrit dans les efforts de la MONUSCO pour soutenir l'État de droit et renforcer les capacités institutionnelles dans les zones affectées par l'instabilité.