Cote d'Ivoire: Élection présidentielle 2025 - Jean Louis Billon en tournée pour le parrainage

Dans le cadre de sa tournée de mobilisation pour le parrainage en vue de l'élection présidentielle de 2025, l'ancien ministre du Commerce, Jean Louis Billon, a rencontré les populations de Tanda, Kouassi-Datékro et Sandégué, le 28 juin 2025.

Lors de son discours à Tanda, après avoir reçu la liste de parrainage de la ville, le candidat déclaré à la présidentielle, Jean Louis Billon, a fustigé l'état des routes, demandant avec ironie : « Comment voulez-vous que les ambulances arrivent dans cette zone avec l'autoroute que vous avez ? ».

Il a déclaré sa candidature à la présidentielle et a affirmé qu'il souhaitait une Côte d'Ivoire forte qui donne la priorité aux Ivoiriens. « Je défends le nationalisme économique », a-t-il souligné, ajoutant que le pays avait besoin d'un « nouveau logiciel » qu'il incarne.

Le candidat déclaré a également abordé des questions de gouvernance, promettant de mettre fin aux pratiques de corruption où les candidats à des concours administratifs paient pour l'admission. Il a plaidé pour l'égalité des chances dans les concours administratifs et pour la révision annuelle de l'indice des fonctionnaires. Il a assuré à l'auditoire qu'il tiendrait ses promesses, reprenant l'adage local : « M'ba fô M'ba kê » (ce que je dis est ce que je fais).

Poursuivant sa tournée à Sandégué, Jean Louis Billon a réitéré son engagement à parcourir toute la Côte d'Ivoire pour échanger avec les populations, connaître leurs préoccupations et les convaincre qu'il est le candidat le mieux préparé pour les représenter. Il a annoncé qu'après l'Est, il se rendra dans l'Ouest, le Nord et le Sud du pays.

S'adressant à une zone enclavée, il a promis de la désenclaver, d'améliorer les infrastructures routières pour la commercialisation des produits, et d'offrir de meilleures écoles et centres de santé. Il a également promis de s'attaquer au problème du chômage des jeunes diplômés et d'apporter davantage d'assistance à l'autonomisation des femmes.

Jean Louis Billon a expliqué que sa candidature vise à remédier à tous ces problèmes. Il s'est présenté comme le premier candidat déclaré à l'élection, affirmant qu'il est là pour « servir la population jour et nuit » afin d'améliorer ses conditions de vie, son bien-être et l'équité dans le partage des richesses. Il a exhorté les populations à le choisir pour voir le changement et à ne pas se sentir exclues de la Côte d'Ivoire.

À Kouassi-Datékro, le ministre a réitéré sa candidature, soulignant qu'il fallait à un moment donné « savoir partir et laisser la place à ses petits frères ». Devant une foule enthousiaste, il a déclaré : « Je connais vos attentes, je vois votre souffrance. Demain, quand je serai élu, je serai le président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Je peux vous rassurer que personne ne perdra son emploi, car tous les fils et filles de ce pays doivent avoir une égalité des chances. Je viens avec une nouvelle gouvernance ».

Un soutien affiché

La tournée a été marquée par des témoignages de soutien de la part des populations. Ouattara Fatoumata, porte-parole des femmes de Sandégué, a remercié le ministre d'avoir pensé à elles. Elle a profité de l'occasion pour soulever des préoccupations locales, telles que l'état des routes, le prix de l'anacarde et la cherté de la vie. Elle a conclu en annonçant que la population de Sandégué reconnaissait désormais Jean Louis Billon comme leur prochain président.

De même, le chef du village de Kouassi-Datékro, Yao Kouamé, a assuré au ministre que sa circonscription lui apporterait un soutien à 100 % pour le parrainage et l'élection. Il a justifié ce soutien par la considération manifestée par le candidat en se déplaçant pour écouter leurs attentes.

À Tanda, N'Guettia Yao Raymond, vice-président du comité d'organisation, a salué la présence du ministre, y voyant un « instant de renaissance et d'espoir pour la jeunesse ». Il a affirmé que le ministre Billon incarne l'emploi, le succès et un « message d'espérance pour une jeunesse trop marginalisée ». Il a conclu en déclarant que Tanda avait fait son choix et que cette mobilisation était le fruit du travail acharné et de la vision du candidat.