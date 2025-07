Cote d'Ivoire: Réforme éducative - Le numérique entre à l'école dès la petite enfance

Une nouvelle ère s'ouvre pour l'éducation ivoirienne. Après son introduction dans le secondaire en 2024, l'enseignement des Technologies de l'Information et de la Communication en Éducation (TICE) sera élargi au pré-primaire et au primaire dès la rentrée prochaine. L'annonce a été faite ce lundi 30 juin 2025 par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, lors d'une séance de travail au Lycée Technique d'Abidjan avec le Vice-Président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Cette réforme, issue des recommandations des États Généraux de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (EGENA), bénéficiera du soutien financier et technique de la Banque mondiale. Elle vise à initier les enfants aux outils digitaux dès leurs premières années d'apprentissage, jetant ainsi les bases d'une citoyenneté numérique et préparant la jeunesse aux métiers de demain.

La rencontre a également permis la présentation de l'initiative CIRA, un ambitieux programme de fédération des projets éducatifs des différents ministères concernés, avec pour objectif de former 1,1 million de jeunes. La ministre Mariatou Koné a insisté sur l'importance d'une telle synergie pour maximiser l'impact des actions éducatives et renforcer l'employabilité des jeunes Ivoiriens.

Par ailleurs, la ministre a mis en avant deux autres réformes structurantes :

L'établissement de passerelles fluides entre les cycles d'enseignement général, technique et supérieur afin de garantir des parcours scolaires cohérents et sans rupture.

La formation et la professionnalisation des inspecteurs d'orientation, acteurs clés pour accompagner les élèves dans leur choix de filières et sensibiliser les parents aux opportunités offertes.

Le Vice-Président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, a salué le leadership du gouvernement ivoirien et les avancées significatives enregistrées dans le secteur éducatif. Il a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale en faveur du développement humain, indiquant que d'importantes ressources sont mobilisées pour renforcer le capital humain en Côte d'Ivoire.

« Nous mettons des ressources en quantité pour la formation du capital humain », a-t-il souligné, se félicitant par ailleurs de l'efficacité des réformes engagées dans le cadre des EGENA.

Étaient présents à cette rencontre le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et des Apprentissages, Koffi N'Guessan, le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, ainsi qu'un représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Avec ces réformes ambitieuses, la Côte d'Ivoire confirme sa volonté d'adapter son système éducatif aux enjeux d'un monde globalisé et numérisé, tout en renforçant les compétences de sa jeunesse pour relever les défis économiques et technologiques à venir.