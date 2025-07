Afrique: La CAN Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024 dévoile son nouveau slogan - Born Winners

La Confédération Africaine de Football (CAF) a le plaisir d'annoncer le slogan officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024 : Born Winners (Nées Gagnantes).

Cette signature célèbre des femmes audacieuses, puissantes et animées d'un objectif clair - des femmes qui redéfinissent le futur du football africain.

Audacieux et inspirant, le slogan Born Winners est bien plus qu'un simple cri de ralliement : c'est une affirmation identitaire. Il rend hommage à l'esprit des femmes africaines, porteuses d'une culture de la victoire - dans le sport, dans la société et dans tous les domaines de la vie.

Qu'elles soient joueuses, entraîneures, officielles, supportrices ou pionnières des médias, les femmes africaines ne sont pas seulement présentes dans le jeu : elles le dirigent. Avec passion et détermination, elles bousculent les normes, franchissent les barrières et tracent un chemin lumineux pour les générations futures.

Pourquoi Born Winners ?

Ce slogan met à l'honneur les femmes africaines qui font battre le coeur du football sur tout le continent. Des ruelles de Dakar aux tribunes de Johannesburg, des icônes locales aux stars internationales, ces femmes se dressent avec courage, persévérance et fierté.

Born Winners exprime la résilience de la femme africaine et son esprit de conquête, bien au-delà du sport. L'édition 2024 de la CAN Féminine célèbre cette énergie instinctive à surmonter les obstacles, à redéfinir les rôles, à inspirer l'excellence.

Bien plus qu'un simple slogan, Born Winners est un véritable mouvement fondé sur trois piliers essentiels :

Résilience - Cette force intérieure qui pousse à se relever, même quand tout semble perdu.

Ambition - Le courage d'ouvrir de nouvelles voies, sur le terrain comme en dehors.

Héritage - Une influence qui traverse les générations, transforme les communautés et change les destins.

Elles sont audacieuses, fières, puissantes. Elles sont nées pour gagner.

La CAN Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024 s'inspire de récits authentiques, en célébrant les luttes, les victoires et les parcours exceptionnels des femmes africaines. Elle marque la fin de l'attente, et l'avènement d'un leadership fondé sur la fierté, la vision et l'action.