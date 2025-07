Tunisie: Championnat du monde des sports aquatiques - Le pays participe avec quatre athlètes

La Tunisie prendra part aux Championnats du Monde de Sports Aquatiques, qui se tiendront à Singapour du 11 juillet au 3 août prochains, avec une délégation de quatre nageurs. Il s'agit de Jamila Boulakbach, Ahmed Jaouadi, Belhassen Ben Miled, et Yassine Ben Abbes.

Jamila Boulakbach s'alignera sur l'épreuve du 800 m nage libre. Quant à Ahmed Jaouadi, il participera aux épreuves du 400 m, 800 m et 1500 m nage libre. Belhassen Ben Miled concourra dans le 200 m papillon, et Yassine Ben Abbes sera présent sur le 100 m et 200 m dos, ainsi que sur le 400 m quatre nages.

La Fédération Tunisienne de Natation a décidé de dispenser Rami Rahmouni de sa participation aux Championnats du Monde seniors en marathon en eau libre. Cette décision, selon le sélectionneur national de natation, Amer Ben Regaya, à l'agence Tunis Afrique Presse, vise à ce qu'il soit au meilleur de sa forme pour les Championnats du Monde Juniors (moins de 18 ans), qui auront lieu à Bucarest, en Roumanie, du 19 au 24 août 2025.

Pour rappel, la Tunisie a remporté, au cours de ses participations aux Championnats du Monde de Sports Aquatiques, un total de 9 médailles. Parmi celles-ci, 6 ont été décrochées par Oussama Mellouli (une d'or, deux d'argent et trois de bronze), et 3 par Ahmed Ayoub Hafnaoui (deux d'or et une d'argent).