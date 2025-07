Ile Maurice: À la découverte de la richesse de l'île

La Journée de la culture rodriguaise, moment attendu par beaucoup, est de retour. Le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et créole, en collaboration avec l'Association Solidarité Rodrigues, vous invite à une nouvelle édition de cette journée, le dimanche 6 juillet, à La-Tour-Koenig. Un événement incontournable, qui promet de vous transporter aux rythmes et aux saveurs de Rodrigues. Cette journée permet non seulement de célébrer Rodrigues mais aussi de mieux découvrir sa richesse et la diversité de sa culture et par conséquent, de valoriser un patrimoine unique. Cet événement verra la présence du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ainsi que celle du vice-Premier ministre, Paul Bérenger.

Lors de cette journée, les visiteurs auront ainsi l'occasion de découvrir tout l'art de la préservation des aliments des Rodriguais, avec notamment des ourites séchées, des haricots secs ou encore des fruits et légumes confits. À partir de midi, le Food court sera ouvert. Ce sera aussi l'occasion de savourer des délices sur place, à l'instar de l'incontournable tourte à la papaye ou de faire des présents aux êtres qui vous sont chers. En sus du coté culinaire, la musique sera aussi au rendez-vous. L'Association Solidarité Rodrigues proposera un grand concert fusionnant le passé et le présent grâce aux artistes venus de divers horizons. Au programme musical : séga kordéon, séga tambour et séga moderne. Voilà qui promet de rendre cette journée des plus festives.

Les plus petits ne seront pas oubliés car un kids corner sera spécialement aménagé à leur intention. Pour les plus curieux, un atelier d'accordéon aura lieu entre 13 et 16 heures et il leur permettra de mieux comprendre et de s'initier à cet instrument emblématique de la musique traditionnelle rodriguaise.

Les visiteurs pourront également assister à un atelier de peinture avec l'artiste Deepa Bauhadoor et faire la visite de La-Tour-Koenig. Cet événement est gratuit et ouvert à tous.