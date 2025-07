Soudan: Al-Burhan et Al-Sissi discutent des moyens de renforcer la Coopération Bilatérale

Le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a reçu lundi dans la ville d'Alamein, le Président du Conseil Souverain de Transition, le Général Abdel Fattah Al-Burhan en visite en République arabe d'Égypte.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'élargir la coopération dans tous les domaines, en réponse aux aspirations des deux peuples à la complémentarité et au développement partagé.

Les discussions ont également abordé les efforts de reconstruction du Soudan, les évolutions de la situation dans le pays, ainsi que les efforts régionaux et internationaux pour rétablir la paix et la stabilité. La situation dans le bassin du Nil et la Corne de l'Afrique a également été évoquée, avec un appel à poursuivre la coordination et l'action commune pour préserver la sécurité hydrique, dans le respect du droit international et au service des intérêts communs des pays du bassin.

Le Président du Conseil Souverain a exprimé son appréciation pour le niveau des relations entre le Soudan et l'Égypte, soulignant sa volonté de consolider les liens fraternels. Il a salué les positions de soutien de l'Égypte envers le Soudan, notamment dans les forums internationaux et régionaux, et son aide humanitaire pendant les moments difficiles.

Pour sa part, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a réaffirmé la position constante de l'Égypte en faveur de l'unité, de la souveraineté et de la stabilité du Soudan, déclarant la disponibilité de son pays à renforcer la coopération bilatérale dans l'intérêt des deux nations.