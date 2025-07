Tunisie: Octroi d'un prêt de 50 millions d'euros pour le développement des services de protection civile

Une session plénière de l'Assemblée des Représentants du Peuple a débuté ce mardi 1er juillet 2025 au matin, afin d'examiner un projet de loi portant approbation de l'accord de prêt conclu entre la Tunisie et l'Agence Française de Développement (AFD). Ce prêt vise à contribuer au financement du projet de modernisation de l'Office National de la Protection Civile. Le Ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, était présent.

La Commission des Finances a présenté son rapport sur le projet de loi, précisant que le financement du projet se fera par un prêt direct à l'État d'un montant de 50 millions d'euros, octroyé par l'Agence Française de Développement. À cela s'ajoute une subvention de 1,5 million d'euros pour accompagner la mise en œuvre du projet.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la préparation et de la réponse aux catastrophes naturelles liées aux changements climatiques, notamment face aux inondations, vagues de chaleur et incendies qui ont commencé à frapper le pays ces dernières années. Il vise à renforcer les stratégies nationales en fournissant les moyens et les capacités nécessaires aux interventions sur le terrain.

Parmi les objectifs spécifiques du projet de prêt, on compte la construction d'un nouveau siège social moderne pour la Protection Civile, la modernisation des équipements, et surtout le développement des centres d'appels pour accélérer les opérations d'intervention et les rapprocher des citoyens.