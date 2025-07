Sénégal: Atelier de restitution et de validation des conclusions des Assises nationales des médias, ce mardi

Dakar — La Coordination des associations de presse (CAP) procède, ce mardi, à la restitution et à la validation des conclusions des Assises nationales des médias.

La rencontre se tient dans les locaux de la Fondation Friedrich Ebert, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cet atelier, organisé avec l'appui de la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) et de la Fondation Friedrich Ebert, est "une importante initiative pour la transformation structurelle, mais aussi un changement progressif, concerté et bénéfique au paysage médiatique sénégalais et à notre société", soulignent-ils.

Ils ajoutent que "la journée de partage est une étape décisive dans la concrétisation des recommandations issues des travaux approfondis des Assises Nationales des Médias, un processus inclusif, démarré en octobre 2022 et bouclé en octobre 2024".

Selon la CAP, "l'objectif principal est de faciliter une compréhension large et approfondie par l'ensemble des parties prenantes, y compris les professionnels des médias, les institutions, la société civile et, plus largement, la population sénégalaise".

L'atelier sera aussi "une plateforme interactive visant à recueillir des propositions d'actions concrètes qui seront menées à court, moyen et long termes".

"Elles sont essentielles pour assurer un suivi rigoureux et une mise en oeuvre effective avec l'appui des partenaires techniques et financiers et l'Etat du Sénégal, des conclusions des Assises", selon la CAP, estimant qu'il s'agit "de transformer les réflexions en actions tangibles pour le développement et le renforcement des médias au Sénégal".

Les Assises des médias ont été inclusives. La société civile, les religieux, les ONG, les universitaires, les acteurs des secteurs d'activités économiques, les associations patronales, les forces de l'ordre entre autres ont été impliqués dans la réflexion. Six commissions ont planché sur les problèmes qui gangrènent le secteur des médias.