Sénégal: Les 'nouvelles drogues' au menu d'un panel de discussions, ce mardi

Dakar — Un panel de discussions consacré aux "nouvelles drogues" se tient, ce mardi, au centre hospitalier universitaire de Fann, a-t-on appris auprès des organisateurs.

La rencontre est initiée par le Centre de recherches et de formation à la prise en charge clinique de Fann et ses partenaires dans le cadre de la 38e édition de la semaine nationale de sensibilisation et de la mobilisation contre les drogues, selon un communiqué transmis à l'APS.

La même source souligne qu'au Sénégal, "l'accroissement des saisies de drogue témoigne d'une intensification du trafic traditionnel" sur fond d'émergence "de nouvelles substances psychoactives impliquant le kush", une nouvelle drogue de synthèse qui "se diffuse rapidement à travers les réseaux de distribution existants, souvent en complément du chanvre traditionnel et d'autres substances".

Les discussions tourneront autour des thèmes suivants : "Le Kush : une urgence nationale et régionale", "Les nouvelles drogues chez les jeunes au Sénégal", "Acquis et défis de la réduction des risques et de la sensibilisation contre les drogues chez les jeunes".

Le communiqué rappelle que le CRCF a mis en place un Groupe de travail sur les nouvelles drogues, une instance qui s'est donnée "quatre missions prioritaires".

Il s'agit d'identifier les recherches et actions prioritaires pour renforcer la résilience face aux nouvelles drogues ; faciliter les échanges entre les multiples acteurs impliqués (CILD, ministères de la Santé, de la Justice et de la Jeunesse, programmes internationaux, ONG, universités).

Elle vise aussi à initier et soutenir des recherches et interventions d'urgence incluant la mise en place d'un observatoire, et enfin à valoriser et diffuser les résultats des recherches menées au Sénégal en les articulant avec les connaissances produites ailleurs en Afrique et dans le monde.