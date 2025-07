Afrique: 44e Conférence de la FAO - Mabouba Diagne appelle à une mobilisation collective face à la faim, la malnutrition et le changement climatique

Dakar — Le ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Dr Mabouba Diagne, a lancé un appel fort à une mobilisation collective pour relever les défis mondiaux de la faim, de la malnutrition et du changement climatique, a-t-on appris de son service de communication.

Mabouba Diagne s'exprimait, lundi, à Rome (Italie), lors de la 44e Session de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), indique le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

Dans son allocution à l'ouverture de ce sommet, dont copie est parvenue à l'APS, il a transmis les salutations de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, à l'ensemble des délégations.

Le thème de cette édition est "Promouvoir l'innovation au service de la sécurité alimentaire".

Le ministre sénégalais a dit que, face aux crises multidimensionnelles (climat, conflits, instabilité économique, inégalités), "seule une science accessible et une innovation partagée peuvent conduire à des systèmes agroalimentaires plus durables, inclusifs et résilients".

S'appuyant sur l'exemple du Sénégal et sa "Vision 2050", il a mis en lumière les réformes engagées dans le cadre d'une politique agrosylvopastorale renouvelée : reconnaissance des métiers agricoles, intégration des femmes et des jeunes, promotion de l'investissement rural et de l'équité territoriale.

Il a également salué les efforts panafricains dans le sillage de la Déclaration de Kampala (Ouganda) et les réussites inspirantes de pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou la Corée du Sud.

A cinq ans de l'échéance des Objectifs de développement durable (ODD), Dr Mabouba Diagne a exhorté la communauté internationale à accélérer l'action, à renforcer la solidarité et à innover ensemble pour un monde libéré de la faim.

Il a par ailleurs informé de l'organisation, au Sénégal, du 30 août au 04 septembre 2025, du Forum africain sur les systèmes alimentaires. "Le Sénégal, par cette présidence, s'affirme ainsi comme un acteur central du dialogue international pour une souveraineté alimentaire équitable, durable et partagée", a-t-il souligné.