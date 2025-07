Sénégal: Les start-ups sénégalaises dévoilent leur potentiel lors du Demo Day 2025 de Challenge+ Dakar

Tous les ingrédients étaient réunis ce 1er juillet 2025 à Dakar, à l’occasion de la deuxième édition du Demo Day du programme Challenge+ Dakar . Porté par une ambition affirmée de consolider son rôle de hub numérique de référence en Afrique de l’Ouest, le Sénégal confirme sa place sur la carte de l’innovation avec un écosystème entrepreneurial en pleine effervescence.

Sélectionnées pour la solidité de leur modèle, la pertinence de leurs solutions et leur fort potentiel de croissance, 17 start-ups ont présenté leurs projets devant un public composé d’investisseurs, de décideurs économiques, de partenaires institutionnels et d’acteurs majeurs de l’écosystème entrepreneurial africain.

Le programme Challenge+ Afrique , fruit d’un partenariat entre HEC Paris et des acteurs africains, incarne ce pont stratégique entre la France et le continent. Au-delà de la formation, il soutient concrètement l’émergence de leaders capables de transformer les idées en projets concrets et viables. Chaque start-up disposan t de 5 minutes pour convaincre, lors de ce véritable exercice de synthèse et de persuasio n.

Enen , Kucibok , Citizen of Arts, Jokalante , Wawaw , Wurus , Studio Asaman , Quitus, Ashia Group, Yello App, Pawoka , Beezee , Mafalia , ce sont les startups qui ont chacune tour à tour réalisé un speech devant l’auditoire présent ce jour.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations.

À l’issue des présentations, trois distinctions ont été décernées. Le prix de l’impact a été attribué à Jokalante pour son approche technologique et son potentiel dans l’amélioration de la communication du secteur agricole.

Mais aussi, le prix du Meilleur Business Plan remporté par Mafalia , saluant la solidité et la viabilité de son projet , une plateforme digitale pour la gestion des établissements formels et informels dans le secteur alimentaire .

Et pour finir, le prix Coup de Cœur décerné à Yello App , pour son innovation au service de l’éducation.

Il faut dire que ces projets, portés par 21 entrepreneurs , couvrent une large palette de secteurs de l’éducation, l’agriculture, l’environnement, les services, la culture, la communication et immobilier. Tous ont en commun une ambitio n, celle de « partag er et de répondre aux enjeux locaux par des solutions innovantes », tout en s’inscrivant dans une dynamique d’impact à l’échelle globale.

Pour l’Ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages , cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de coopération franco-sénégalaise . « Depuis son lancement, Challenge+ Dakar met en lumière la richesse d’un écosystème en mouvement et la force des idées portées par une nouvelle génération d’entrepreneurs sénégalais. À travers ce programme, la France soutient une dynamique qui conjugue excellence, impact et ouverture. » . Des mots qui ont rejoint ceux du Dr Aïda Mbodj , Déléguée générale de la DER/ FJ, qui souligne l’importance d’un écosystème inclusif et résilient . « Challenge+ Dakar est aussi un engagement institutionnel, celui de créer un écosystème plus inclusif, résilient et compétitif, capable de répondre aux priorit és nationales et continentales » .

Notons qu’après cet exercice remporté, l es regards sont désormais tournés vers l’avenir, a vec la conviction que ces jeune s entrepris e s joueront un rôle clé dans la transformation économique et sociale du continent.