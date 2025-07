Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 juillet 2025

revue de presse

Sénégal/Du roman à l'écran - « Une si longue lettre » de Mariama Bâ sort au cinéma

« Une si longue lettre », classique de la littérature africaine, sort officiellement au cinéma sous la forme d’un long métrage réalisé par Angèle Diabang. La sortie est prévue le 4 juillet 2025 au cinéma Pathé de Dakar, a annoncé la maison de production Karoninka dans un communiqué publié le 24 juin.

Près de 45 ans après sa parution et plus de 12 années d’un parcours semé d’embûches, le chef-d’œuvre de Mariama Bâ trouve enfin le chemin des salles de cinéma. Intitulé comme le roman, le film « Une si longue lettre » sera présenté au public sénégalais dès le 4 juillet prochain. À cette occasion, une projection spéciale, réservée à la presse, suivie d’une conférence de presse de la réalisatrice et de l’équipe du film, est prévue le mercredi 2 juillet à 10 heures au cinéma Pathé de Dakar. (Source allAfrica)

Maroc/Agadir : Une Académie d’Été pour former les jeunes leaders africains de demain

Quarante jeunes de quinze pays africains ont pris part à la première Académie d’Été EPIK Leaders. Durant une semaine, ateliers, débats et projets ont posé les bases d’un leadership panafricain engagé, prêt à relever les défis du continent.

Du 23 au 29 juin 2025, quarante jeunes issus de quinze pays africains ont participé à Agadir à la première édition de l’Académie d’Été EPIK Leaders, un programme visant à renforcer leurs compétences en leadership et bâtir un réseau panafricain d’acteurs engagés.

Organisée dans cette ville côtière du sud-ouest marocain, la formation a mêlé ateliers de design thinking, sessions pratiques, visites professionnelles et pitchs. Les participants venaient notamment du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Tunisie, de la Guinée et du Burkina Faso. (Source apanews)

L’Erythrée d’Isaias Afwerki se réarme et « continue de déstabiliser ses voisins »

Depuis la levée de l’embargo sur les armes instaurées par l’ONU en 2009, le pays « reconstruit son armée, renforce ses défenses », selon l’ONG américaine The Sentry dans un rapport publié le 30 juin. Elle revient également sur les exactions commises pendant la guerre du Tigré.

L’Erythrée, pays extrêmement fermé de la Corne de l’Afrique, « reconstruit son armée » et « continue de déstabiliser ses voisins » depuis la levée, en 2018, d’un embargo sur les armes, selon un rapport de l’ONG américaine The Sentry, publié lundi 30 juin. Pour la capitale érythréenne, Asmara, les accusations sont « inventées de toutes pièces ».

Un embargo sur les armes avait été instauré par l’ONU en 2009, pour le soutien présumé de l’Erythrée – pays dirigé d’une main de fer par Isaias Afwerki depuis 1993 – aux djihadistes en Somalie. (Source Lemonde Afrique)

Nouvelle série d'attaques djihadistes contre l'armée au Mali

Dans un communiqué, l'État-major des armées du Mali annonce des assauts ce mardi matin (01.07) avec des tirs d'obus contre ses positions dans sept villes, dont Kayes, Niono, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Diboli et Gogui.

De sources sécuritaires, à Nioro du Sahel, les djihadistes auraient utilisé des drones pour viser les sites militaires de la ville. Les échanges de tirs entre les groupes armés et les FAMa, les forces armées maliennes, auraient, toujours d'après nos sources, duré de 5h30 à 9h30 du matin.

De fortes détonations ont été entendues dans la ville, selon cet habitant de Nioro du Sahel que la DW a contacté et qui a voulu rester anonyme. Selon lui, "ils sont venus à bord de quatre pick-ups. Les premiers combattants djihadistes étaient du côté du camp militaire. C'était un peu après l'aube, c'est-à-dire aux environs de 5h du matin. Il y a eu ensuite des échanges de tirs nourris. Nous n'avons jamais rien vu de pareil dans la ville de Nioro". (Source Deutsche Welle)

Cameroun : Le gouvernement mise sur le Salon de l’action gouvernementale pour dynamiser l’économie

Au Cameroun, la 14ème édition du Salon de l’Action Gouvernementale (SAGO) a été officiellement ouverte le 30 juin 2025 à Yaoundé, sous le thème “ Le service public à l’épreuve de l’impératif de croissance économique du Cameroun”. La cérémonie d’ouverture, qui s’est tenue à l’hôtel de ville de Yaoundé, était présidée par le Ministre de la Communication, René Emmanuel SADI.

Depuis plusieurs années, le Cameroun s’illustre par une volonté affirmée de stimuler son développement économique en s’appuyant sur la vitalité du secteur privé, qui représente près de 80 % de l’activité économique nationale. Le Salon de l’Action Gouvernementale (SAGO) s’inscrit dans cette dynamique en tant que plateforme stratégique de dialogue entre les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile.

L’édition 2025, officiellement ouverte le 30 juin et clôture le 5 juillet, met en lumière des secteurs essentiels tels que la gouvernance, l’industrie, la santé, l’énergie, les infrastructures, les technologies de l’information et l’économie numérique, un secteur en pleine expansion qui contribue déjà à plus de 5 % du PIB. (Source Africa 24)

Mauritanie : La BAD débloque 25,5 millions d’euros pour soutenir les PME et les femmes entrepreneures

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une facilité de financement de 25,5 millions d’euros à destination de la Générale de Banque de Mauritanie (GBM). L’objectif est clair : améliorer l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME), les grandes entreprises locales et, en particulier, les femmes entrepreneures, dans une économie marquée par des difficultés d’accès aux ressources financières.

Cette enveloppe comprend plusieurs volets : une ligne de crédit de 15 millions d’euros, une garantie de transaction de 5 millions, un don de 500 000 euros dans le cadre de l’initiative AFAWA, ainsi qu’un cofinancement de 5 millions de dollars via le fonds sino-africain AGTF. Cette architecture permet non seulement d’injecter de la liquidité dans le circuit économique, mais aussi de sécuriser les transactions commerciales, notamment à travers la couverture des lettres de crédit émises par la GBM. (Source Africapresse)

En Guinée équatoriale, ouverture du procès de Baltasar Ebang Engonga

Le 30 juin 2025, Baltasar Ebang Engonga, ancien directeur général de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF) et figure influente du régime, a comparu devant le tribunal de Malabo pour l’ouverture de son procès. Arrêté en septembre 2024, il est poursuivi pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite et abus de pouvoir. Cela fait dix mois qu’il est détenu à la prison de Black Beach, dans le cadre de cette affaire retentissante.

Le dossier, porté par le parquet, repose sur de lourdes accusations . Le haut fonctionnaire, Baltasar Ebang Engonga est soupçonné d’avoir utilisé sa position à la tête de l’ANIF pour transférer des fonds publics vers des comptes privés, et en s’adonnant à une gestion opaque des ressources de l’État. Le parquet a requis jusqu’à 18 ans de prison contre l’ancien directeur de l’ANIF et certains de ses coaccusés, dont plusieurs femmes également mises en cause dans ce dossier.

Son procès s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu, cinq mois après l’éclatement d’un scandale d’une tout autre nature, celle de la fuite massive de sextapes personnelles, le montrant dans des situations intimes avec plusieurs partenaires – dont des proches de hauts responsables – parfois jusque dans des locaux officiels. (Source beninwebtv)

Kalidou Koulibaly, premier sénégalais buteur au Mondial des clubs, retour sur une carrière XXL

Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, Al Hilal a créé la sensation en battant Manchester City 4-3 en 1/8e de finale de la Coupe du monde des clubs. Buteur dans cette partie, Kalidou Koulibaly a écrit l’histoire en étant le premier sénégalais à marquer dans une compétition interclubs sur le plan mondial.

Il fallait veiller pour assister à un moment d’histoire, avec la victoire 4-3, après prolongations, d’Al Hilal contre Manchester City, synonyme de qualification en quart de finale pour le club saoudien. Et comme à chaque moment historique, on a connu beaucoup de rebondissements avant de connaître le dénouement, avec Al Hilal qui a d’abord mené 1-0, puis 2-1, avant de reprendre l’avantage en début de prolongations (95e) par Kalidou Koulibaly d’une tête sublime sur corner (3-2). Mais à chaque fois, Manchester City a réussi à égaliser. C’est finalement Marcos Leonardo qui va donner le succès aux Saoudiens à la 112e minute. (Source Le Soleil)

Gabon : Ali Bongo Ondimba entendu par des juges à Paris

L’ancien président gabonais a été auditionné mardi à Paris par deux juges d’instruction dans le cadre de sa plainte pour « tortures et actes de barbarie », « enlèvement » et « séquestration en bande organisée ».

La plainte avec constitution de partie civile avait été déposée en mai 2024 par Ali Bongo Ondimba, qui a quitté mi-mai le Gabon pour l’Angola, avec son épouse Sylvia et leur fils Noureddin, également plaignants dans cette procédure engagée devant la justice française, tout comme leurs deux autres enfants, Bilal et Jalil.

L’ancien président a été entendu mardi 1er juillet en tant que partie civile – un statut de victime – au tribunal judiciaire de Paris, par deux juges d’instruction spécialisées du pôle Crimes contre l’humanité, selon des sources proches du dossier. (Source Jeune Afrique)

À Séville, le Togo appelle à une refonte du système financier mondial

Le Togo a activement pris part mardi à la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement qui se tient à Séville, en Espagne.

Représentant le président du Conseil, Faure Gnassingbé, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Sani Yaya, a prononcé un discours fort, appelant à une refonte urgente et équitable du système financier international.

Dans son intervention, le ministre a salué la tenue de cette conférence, qu’il a qualifiée de « moment charnière » pour la communauté internationale face à l’aggravation des crises mondiales : endettement croissant, dérèglements climatiques, conflits géopolitiques, et insécurité. (Source togonews)