Afrique de l'Ouest: Mpox en Sierra Leone - Les raisons de la récente recrudescence et les risques pour la sous-région

interview

À la date du 17 juin 2025, on recensait plus de 4000 cas confirmés de mpox et 25 décès en Sierra Leone, ce qui augmente le risque que le virus se propage aux pays voisins et déclenche une épidémie plus importante dans toute cette région densément peuplée de l'Afrique de l'Ouest. En Sierra Leone, la maladie se propager d'une personne à l'autre, principalement chez les jeunes hommes et femmes.

The Conversation Africa a interrogé Jia Kangbai, épidémiologiste spécialiste des maladies infectieuses à l'université Njala de Freetown sur les causes de cette recrudescence et comment elle peut être enrayée.

Qu'est-ce que le mpox et comment se transmet-il ?

Le mpox (anciennement appelé « variole du singe ») est une maladie causée par le virus de la variole du singe. Il appartient à la famille des Orthopoxvirus, qui comprend également la variole et la varicelle. Au départ, le mode de transmission reconnu était le contact physique rapproché avec une personne infectée. Avec l'émergence de divers sous-clades (clades 1a et 1b, clades 2a et 2b) du MPXV, la transmission sexuelle du mpox a été documentée dans plusieurs études.

Qu'est-ce qui se cache derrière la récente épidémie en Sierra Leone ?

Le premier cas identifié de l'épidémie actuelle de mpox en Sierra Leone est un jeune homme atteint d'une immunodéficience documentée qui s'était rendu dans la ville de Lungi, dans le nord du pays, en décembre 2024 pour passer les vacances de Noël avec sa femme. Deux jours après son arrivée à Lungi, il a eu des rapports sexuels non protégés avec une employée de l'hôtel, puis a développé une forte fièvre, des douleurs musculaires et corporelles, ainsi qu'un gonflement des ganglions lymphatiques. Il a ensuite été transféré vers la capitale, Freetown, où il a été diagnostiqué positif au mpox. Il a ensuite été admis à l'hôpital Connaught de Freetown, où il a été soigné avec succès.

L'aéroport international de Sierra Leone est situé à Lungi. La ville est également très fréquentée par les touristes internationaux. Il est possible que l'épidémie actuelle ait été importée d'un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est également possible qu'une transmission cryptique du MPXV soit en cours en Sierra Leone. La transmission cryptique est une situation dans laquelle le virus circule à un niveau si faible au sein d'une population qu'il est difficile d'identifier la source lorsqu'une épidémie se déclare.

Dans le cadre de notre étude actuelle en Sierra Leone, nous effectuons le séquençage génomique d'échantillons prélevés sur ce cas index afin de déterminer la source de l'épidémie de mpox.

Il s'agit d'une méthode de laboratoire utilisée pour déterminer la composition génétique complète d'un organisme ou d'un type de cellule spécifique.

Cette méthode peut être utilisée pour détecter des changements dans certaines zones du génome. Ces changements peuvent aider les scientifiques à comprendre comment certaines maladies se développent. Les résultats du séquençage génomique peuvent également être utilisés pour diagnostiquer et traiter des maladies.

Les Sierra-Léonais doivent-ils s'inquiéter du mpox ?

Les Sierra-Léonais sont visiblement inquiets face à l'augmentation du nombre de cas et de décès liés au mpox enregistrés au cours des quatre mois de surveillance active de la maladie. Ce qui inquiète davantage la plupart des Sierra-Léonais aujourd'hui, c'est le nombre croissant de travailleurs du sexe et de personnes ayant des partenaires sexuels multiples qui déclarent eux-mêmes avoir contracté le mpox.

La plupart des cas de mpox en Sierra Leone appartiennent à ces groupes. Cela signifie que pour endiguer efficacement l'épidémie de mpox en Sierra Leone, une attention particulière doit être accordée à ces groupes.

Quelles mesures d'urgence doivent être mises en place pour endiguer la propagation ?

Les mesures d'urgence mises en place par l'Agence nationale de santé publique comprennent :

la vaccination ciblée des populations à risque

la surveillance active

la recherche des contacts

la mise en quarantaine, et

une communication efficace sur les risques, notamment le partage d'informations sanitaires essentielles afin de permettre aux individus de prendre des décisions éclairées et positives concernant leur sécurité et leur santé personnelle.

L'efficacité de ces mesures est remise en question en raison du manque de ressources. Au 17 juin, plus de 4 000 cas confirmés et 25 décès ont été recensés, la plupart des patients étant en voie de guérison. Mais le nombre de sites de dépistage du mpox est très limité dans tout le pays. Mais en situation d'épidémie aussi évolutive, la rapidité est essentielle. Le faible nombre de laboratoires rallonge les délais entre le prélèvement des échantillons et l'obtention des résultats. Cela pose un gros problème dans un pays de plus de 8 millions d'habitants, dont beaucoup vivent dans des zones éloignées.

Quel est le risque d'une propagation régionale ?

La sous-région de l'Afrique de l'Ouest devrait s'inquiéter d'une propagation. Les pays de l'Afrique de l'Ouest partagent des cultures très proches, ce qui indique qu'ils ont la même origine. En outre, il existe un commerce et un trafic importants d'êtres humains et de marchandises dans toute la sous-région, ce qui facilite l'exportation des cas de mpox.

Le Liberia, la Guinée et la Sierra Leone sont tellement interconnectés dans divers domaines que tout ce qui touche un pays touche les autres. Nous l'avons vu, en décembre 2013, lorsque l'épidémie d'Ebola a commencé en Guinée, elle s'est rapidement propagée à la Sierra Leone, au Liberia et à d'autres pays non africains.

Début juin 2025, le Libéria avait enregistré 69 cas de mpox, tandis qu'aucun cas n'avait été signalé en Guinée. Le Ghana en avait signalé 98 au 16 juin.

Parmi les stratégies que les pays voisins peuvent mettre en oeuvre, citons le renforcement de la surveillance transfrontalière à leurs différentes frontières et la réalisation de tests pour les cas suspects et probables de mpox. En outre, ils peuvent se lancer dans une surveillance active des cas et la recherche des contacts au sein de leur pays.

Jia B. Kangbai, Senior lecturer, Njala University