Ile Maurice: Désiré François & Cassiya - Un vinyle collector pour célébrer un groupe, une musique, un pays

Retour aux sources. Retour aux émotions. Avec la sortie de l'album vinyle «Nou Zistwar - Back in the Days», Désiré François et le mythique groupe Cassiya offrent bien plus qu'un produit musical. Il s'agit d'une traversée vibrante de plus de 30 années de passion et d'engagement artistique.

Ça y est. Sortie en cette toute fin du mois de juin de l'album vinyle Nou Zistwar - Back in the Days de Désiré François et Cassiya. Ce vinyle se présente comme un album collector en édition limitée, soit 1 000 exemplaires, dont 250 pour Maurice. Il propose une relecture soignée de huit morceaux emblématiques de Cassiya, extraits d'une dizaine d'albums parus au fil des ans.

Pour le chanteur Désiré François, figure incontournable du sega moderne, ce projet est à la fois une «célébration» et une «reconnaissance» du chemin parcouru depuis les débuts modestes du groupe dans le quartier de Cassis, à Port-Louis. Ces morceaux ont été soigneusement choisis pour refléter «notre histoire, celle de tout un peuple, que nous avons voulu graver dans un format noble et intemporel», explique-t-il.

Nou Zistwar - Back in the Days se compose de deux faces où s'enchaînent les titres cultes du groupe : Zistwar, Fam, Rev Nou Zanset, Nanye Pa Efase, Separation, Dipin Griye, Isi Kot Nou Ete et Larzan Enn Bout Papie. Ce dernier, désormais accompagné d'arrangements enrichis à la trompette, gagne en profondeur émotionnelle tout en conservant la sincérité brute des enregistrements d'origine.

Le morceau Isi Kot Nou Ete, initialement publié en cassette en 1995 et dont le thème évoque les contrastes entre «les nantis et les démunis», bénéficie d'une nouvelle vie grâce à un clip fraîchement dévoilé le 13 juin, remettant au goût du jour un texte toujours d'actualité.

Dans une époque dominée par les plateformes de streaming, pourquoi choisir le vinyle ? Pour Désiré François, la réponse est claire : «Le vinyle, c'est l'expérience. C'est ce petit bruit de l'aiguille, la chaleur du son, l'objet qu'on tient en main. C'est la musique qui prend le temps de respirer.»

Le vinyle invite ainsi à une écoute attentive, à une connexion physique avec la musique. Il devient un objet de transmission, de mémoire et de passion. «Qu'on le veuille ou non, le sega mauricien, aussi populaire soit-il dans l'océan Indien, reste méconnu à l'international. Notre but à travers ce vinyle est de faire connaître la musique mauricienne au plus grand nombre. Ce qu'on espère aussi en se faisant connaître davantage, c'est donner une ouverture aux jeunes talents mauriciens», souligne Désiré François.

Le lancement officiel du vinyle sera marqué par un concert-événement prévu le samedi 19 juillet, à 20 heures au Hennessy Park Hotel, à Ébène. Les billets sont en vente sur Otayo. Le public aura l'occasion d'assister à une soirée où les chansons du passé résonneront avec une nouvelle intensité. À travers Nou Zistwar - Back in the Days, Désiré François rend hommage à une carrière, à un groupe, à une île et à une culture. Il remet sur la platine des récits d'amour, de séparation, de lutte sociale et d'identité, portés par une musique enracinée dans le coeur des Mauriciens. Ce projet témoigne du pouvoir intemporel du sega.

(*) Nou Zistwar - Back in the Days, édition limitée à 1000 exemplaires. Il est disponible à Maurice à Rs 1 500, avec paiement par Juice, avec confirmation par mail ou WhatsApp au tel. 5722 9270, [email protected]. Pour chaque vinyle acheté, une invitation à la soirée du lancement est offerte. L'album vinyle est également disponible à La Réunion via Baco Distribution, et à l'international dans les FNAC et chez d'autres disquaires, ainsi que sur les plateformes digitales et le Baco Shop.