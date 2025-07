Soudan: ONU - Faute d'argent, le PAM menace de fermer des camps de réfugiés soudanais

Alors que les deux tiers de la population ont besoin d'une aide humanitaire et que les Soudanais meurent de faim, la famine risque désormais de toucher les Soudanais qui ont fui à l'étranger. Faute d'argent, l'ONU prévient en effet qu'elle va devoir cesser ses opérations humanitaires dans plusieurs pays voisins.

Les pays concernés sont l'Égypte, La Libye, la Centrafrique et l'Éthiopie. Ils accueillent près de la moitié des quatre millions de civils qui ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en 2023. Mais face aux arrivées continues de réfugiés et aux budgets de plus en plus contraints, le Programme alimentaire mondial (PAM) n'arrive plus à suivre.

« 25% de la ration alimentaire journalière minimum »

S'il ne reçoit pas rapidement de l'argent, le PAM va devoir cesser ses opérations d'ici quelques mois explique Shaun Hughes. C'est le responsable régional du Programme alimentaire mondial pour la crise au Soudan : « Peut-être que l'aide va tenir un peu plus longtemps au Soudan du Sud et au Tchad, mais on a déjà décidé de la réduire. En Ouganda par exemple, le nombre de réfugiés qui reçoit une aide a diminué. Et le niveau de l'aide aussi a diminué. Beaucoup ne reçoivent que 25% de la ration alimentaire journalière minimum... »

200 millions de dollars

À Adré, au Tchad, le PAM avait multiplié par quatre la capacité de ses entrepôts pour subvenir aux besoins des Soudanais qui fuient le Darfour voisin. Mais même là, l'argent devient un problème. Un financement de 200 millions de dollars suffirait pourtant à financer les opérations du PAM dans les pays voisins du Soudan pour les six prochains mois.