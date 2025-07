Togo: Voici la raison pour laquelle Winny DOGBATSE n'est pas candidat

C'est la fin de la polémique autour du non positionnement de Yawo Winny DOGBATSE pour les prochaines élections municipales dans la Commune de Kloto 1, une municipalité qu'il a dirigée ces six dernières années. L'intéressé situe l'opinion.

Les commentaires ont fusé de partout pour critiquer les premiers responsables du parti Union pour la République (UNIR) qui n'ont pas positionné un certain nombre de maires ayant vraiment mouillé le maillot lors de leur mandant finissant. Parmi ces maires figure Yawo Winny DOGBATSE, de la Commune Kloto 1 (Kpalimé, région des plateaux). Interrogé sur la question, il a donné la vraie version des choses selon laquelle, c'est de sa propre volonté il a demandé au parti de ne plus le positionner, même s'il a impacté positivement durant son mandat.

Avec des sentiments de fierté pour avoir été utile à sa société, son village, sa région voire son pays, l'ex président de Gomido FC explique que son non positionnement est une volonté personnelle acceptée par les premiers responsables de son parti politique, Union pour la République (UNIR, majorité présidentielle).

« Je veux bien ma retraite pour m'occuper de ma santé, de moi-même, de ma famille, de mes enfants et de mes affaires. Sans oublier qu'en six ans, mes affaires ont pris de sérieux coups. Avoir un homme d'affaires qui vient s'asseoir et qui n'est plus disponible pour faire ses activités, si vous pouvez imaginer ce qu'il perd en six ans, ce n'est pas facile », explique M. DOGBATSE.

Agé de près de 70 ans, il se dit encore solide pour un, deux ou trois ans pour mettre de l'ordre dans ses affaires et profiter du reste de ses jours sur terre avant d'être rappelé par le créateur.

« Il faut que, ce que Dieu m'a donné, je puisse aller le partager avec ma femme, mes enfants et retourner à mes affaires, donner une nouvelle vie à mes affaires avant que je ne puisse m'affaiblir, parce que, s'il ne faut tenir encore pendant 6 ans, je finirai à 76 ans. Je ne suis pas sûr d'être encore efficace comme je l'ai été et je le suis actuellement », a-t-il ajouté.

Et parlant de cette efficacité, il souligne que l'émotion, la fierté et l'humilité ont été les trois piliers sur lesquels il a gouverné cette commune depuis 2019. Durant ces six années, Winny DOGBATSE et son conseil ainsi que tous les agents ont traversé diverses épreuves dont la crise sanitaire, les défis climatiques, les tensions sociales. Mais face à cela, ils ont su faire ensemble avec courage et solidarité, ce qui leur a permis de construire de nouveaux ponts pour offrir un quartier à nos enfants, des routes, des espaces verts.

Tout en plaçant l'humain au coeur de ses actions, le Conseil municipal a réalisé diverses actions concrètes dont sur le volet de la transition écologique, car ayant compris que l'avenir se prépare aujourd'hui.

« Émotion, parce que ces années à vos côtés ont été riches, intenses et profondément humaines. Fierté, parce que nous avons accompli ensemble de grandes choses pour notre commune. Humilité, car ce qui vient de se réaliser n'aurait été possible sans le travail collectif », a déclaré le maire Winny DOGBATSE.

« Je suis d'autant plus à l'aise d'avoir accompli une mission, et je m'en vais la tête haute », a déclaré le maire sortant de Kloto 1 avant de prodiguer quelques conseils à ses successeurs.

Il se félicite de ce que le mandat 2019-2025 du conseil municipal de Kloto 1 ait été marqué par des défis significatifs et malgré des zones d'ombre et des défis persistants, le conseil municipal a posé les bases d'un développement plus inclusif et durable.

« L'avenir de la commune dépendra dorénavant de sa capacité à renforcer la transparence, à mobiliser les ressources locales et internationales, et à impliquer davantage les citoyens dans la gouvernance locale. En favorisant la collaboration entre les acteurs locaux et en mobilisant la population, le conseil municipal peut transformer ces défis en opportunité », a lancé Winny DOGBATSE aux prochains élus locaux qui vont administrer la commune.

Notons que la Commune de Kloto 1 compte huit (08) cantons qui sont Gbalavé, Hanyigba, Kpadapé, Kpalimé, Tomé, Tové, Womé et Yokélé. Durant ces six dernières années, cette commune a été administrée par un conseil municipal constitué de 19 conseillers municipaux dont 8 de la majorité présidentielle Union pour la République (UNIR) y compris le Maire. Les autres conseillers sont notamment de MPDD, CDPA, ANC, FDR, Dunenyo, Rénovation.

Durant la mandature du conseil municipal de Kloto 1, ils ont eu deux (02) décès de conseillers municipaux et une nomination, ce qui réduit à 17 conseillers en fin de mandat. Quant aux ressources humaines, le personnel de la Mairie est composé de 94 agents.

La campagne a commencé ce mardi pour les prochaines élections municipales. Durant deux semaines, les candidats vont tenter de séduire leurs électorats respectifs dans les 117 communes du Togo.