Invité d'honneur de son hommage ivoirien, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvouba, qui a assisté le 30 juin à Abidjan à la cérémonie de clôture de la première session ordinaire de la chambre basse du Parlement, y a prononcé un message fédérateur.

Arrivé à Abidjan le 29 juin où il a été accueilli par son homologue ivoirien, Adama Bictogo, Isidore Mvouba et la délégation congolaise ont été à l'honneur le 30 juin, au palais de l'Assemblée nationale. Il a salué, dans son discours, les liens de coopération qui existent entre les deux pays avant d'appeler les parlementaires à légiférer utilement en tenant compte des richesses et des défis de leur pays.

Isidore Mvouba a présenté à cette occasion les opportunités que regorge le Congo, un pays gâté par la nature, avec un sous-sol bourré de puits de métaux et des minerais de toute nature. Possédant d'immenses potentialités agricoles, le Congo dispose de plus de 10 millions d'hectares des terres cultivables dont seulement 200 000 sont mises en valeur.

Pays producteur du pétrole, le Congo regorge également de richesses forestières, le tout auréolé d'un code d'investissements porteurs. « C'est pourquoi, il nous faut légiférer sur des sujets aussi divers que la transition énergétique, la lutte contre les inégalités, le respect des droits humains ou encore la gouvernance numérique marquée par la révolution de l'intelligence artificielle. Tout comme, il nous faut harmoniser nos législations dans le cadre de la Décennie de l'afforestation et de reboisement initiée par le président de la République du Congo et adoptée par les Nations unies dans un monde marqué par des défis environnementaux majeurs », a plaidé Isidore Mvouba devant la représentation nationale ivoirienne.

Formaliser la coopération parlementaire entre les deux pays

Cette visite ouvre la voie à une formalisation de la coopération avec la perspective d'un mémorandum d'entente entre les deux institutions. Le président de l'Assemblée nationale du Congo est également revenu sur l'excellence des relations qu'entretiennent les présidents Denis Sassou N'Guesso et Alassane Ouattara. Des relations empruntes, selon lui, d'une estime mutuelle, d'une amitié profonde, gage d'un engagement constant en faveur de l'unité, de la solidarité et du progrès des deux peuples.

« Il y a deux ans, c'était au mois de juin 2023, son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo, en visite d'Etat dans votre beau pays, a été élevé à la dignité de Grand-Croix de l'ordre national de Côte d'Ivoire, par son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce geste est assurément une marque de haute estime qui met en évidence l'engagement du président Denis Sassou N'Guesso pour la paix et la réconciliation des peuples d'Afrique », a rappelé Isidore Mvouba.

Il a, par ailleurs, formulé le voeu ardent que la Côte d'Ivoire continue à se construire dans l'unité, le dialogue, l'inclusion, la fédération des forces et des intelligences pour maintenir la cohésion nationale. « Chers amis, nos deux assemblées doivent être à l'avant-garde de la diplomatie parlementaire africaine au service de l'intégrale, de la paix et du progrès », a-t-il conclu.

Accueillant son homologue à l'hémicycle, le président de l'Assemblé nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a rappelé que la présence effective d'Isidore Mvouba à cette cérémonie ravivait l'histoire et les liens forts qui unissent les deux pays et leurs deux chefs d'Etat. « Votre présence traduit aussi de la plus belle des manières la grande amitié entre nos deux institutions et nos peuples. Merci pour votre disponibilité, vos paroles inspirantes et votre fidélité », a-t-il accueilli la délégation congolaise à l'hémicycle.

Renforcer le multinationalisme

Adama Bictogo est également revenu sur l'accueil que le Congo avait réservé à la délégation des parlementaires ivoiriens lors de la 16e conférence de l'Assemblée parlementaire francophone, à Brazzaville, tenue du 15 au 17 avril dernier. « Mais, je voudrais surtout vous prier de bien vouloir transmettre à son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, notre infinie gratitude pour l'honneur qu'il a fait madame la présidente du Sénat de Côte d'ivoire et à moi-même en nous recevant en audience chez lui, audience au cours de laquelle j'ai eu l'honneur d'apporter la voix de mes pairs. C'est une audience qui restera gravée dans ma mémoire », a-t-il témoigné. Il a précisé que la diplomatie parlementaire constitue un axe important de son programme d'action pour cette législature.

S'agissant des travaux de la première session ordinaire de l'année 2025 à l'Assemblée nationale, ils ont permis d'adopter vingt-trois textes de lois. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a rappelé que cette session s'est tenue dans un contexte international marqué par une remise en cause des valeurs et principes ayant permis de sauvegarder la paix dans le monde, notamment le multilatéralisme, le respect du droit international et de la souveraineté de chaque Etat.

« J'en appelle au renforcement du multinationalisme pour qu'on puisse relever ensemble les défis de la pauvreté, de la lutte contre le changement climatique, la lutte contre les flux financiers illicites par notre adhésion aux conclusions de la 4e Conférence internationale sur le développement du financement, tenue à Séville, pour répondre aux défis du développement durable », a déclaré Adama Bictogo. Il a invité au dialogue et à la préservation des vies humaines en se conformant aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies et au droit international humanitaire.