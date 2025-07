La Maison Congo à Paris a accueilli, le 29 juin, un colloque d'échange et de concertation entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo (RDC), le Dr Samuel Roger Kamba, et les professionnels de santé de la diaspora congolaise établis en France et en Europe.

Le moment d'échange a permis d'aborder les défis structurels du système de santé en RDC, les opportunités de collaboration avec la diaspora et les avancées concrètes déjà enregistrées dans le pays. Dans son intervention, le ministre Samuel Roger Kamba a salué l'engagement de la diaspora, rappelant que nombre de professionnels sont déjà retournés au pays de leur propre initiative, souvent en affrontant seuls d'importants obstacles. Il a exprimé la volonté du gouvernement de structurer cette dynamique afin que les initiatives individuelles se transforment en un mouvement organisé, soutenu et coordonné.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a également mis en avant les réformes en cours dans ce secteur, notamment l'introduction d'une carte de santé numérique qui fait également office de carte bancaire, contribuant ainsi à l'inclusion financière de la population dans un pays où l'économie reste largement informelle. Il a annoncé que les 100 000 premières cartes sont déjà disponibles, signe de l'engagement du gouvernement à moderniser l'accès aux soins.

Abordant la problématique sanitaire, le ministre a souligné que plus de 60 % des décès en RDC sont dus à des maladies infectieuses, à la petite enfance ou à la maternité. L'objectif du ministère est de renforcer un paquet de soins essentiels qui prenne en compte ces pathologies prioritaires tout en y intégrant progressivement les maladies chroniques émergentes telles que le diabète, l'hypertension et les cancers.

Présent à ce colloque, l'ambassadeur de la RDC en France, Émile Ngoy Kasongo, de son côté, a salué la qualité des échanges entre le ministre et la diaspora, mettant en lumière l'enthousiasme, la compétence et l'engagement des Congolais de l'étranger dans le domaine de la santé. Pour leur part, les participants ont exprimé leur gratitude au ministre pour sa disponibilité, sa vision et sa présentation qualifiée d'exceptionnelle.

Ce colloque aura jeté les bases d'une coopération renforcée et mieux structurée entre le ministère de la Santé et les professionnels de la diaspora, afin de répondre ensemble aux défis du système de santé congolais.