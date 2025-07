Soudan: Distinction d'un douanier soudanais à une formation internationale

L'Institut marocain des douanes à Benslimane a célébré récemment la remise de diplôme du lieutenant de police Mahmoud Musa premier douanier soudanais à avoir terminé avec succès le cours de formation internationale de haut niveau pour inspecteurs des douanes pour l'année 2024-2025, dans un moment exceptionnel ajouté au palmarès d'excellence soudanais.

Il est à noter que ce cours s'est déroulé sur une période de dix mois, de septembre 2024 à juin 2025. Il a été dispensé en français et a réuni un groupe restreint d'étudiants issus de pays africains francophones, à l'exception du représentant soudanais, dont la présence et l'excellence académique ont été une surprise positive, recueillant les éloges des organisateurs et de l'ambassade du Soudan au Royaume du Maroc, qui a célébré cette réussite sur ses plateformes officielles.

Il est à noter que la personne susmentionnée travaille au Département de la coopération et des accords internationaux, Division de la traduction française.

Cette réalisation remarquable est le fruit d'une bourse accordée par l'Agence marocaine de coopération internationale, dans le cadre de la coopération croissante entre l'agence et l'ambassade du Soudan à Rabat. Cette coopération a permis au Soudan d'être inclus dans la liste des pays bénéficiant des programmes de formation spécialisés offerts par l'Institut marocain des douanes, l'une des institutions de formation douanière les plus prestigieuses de la région.

Ce cours est considéré comme l'un des programmes de formation les plus avancés dans les domaines de l'inspection, du contrôle et de la formation technique, et sa réussite constitue un certificat international de compétence dans le domaine douanier. Avec cette remise de diplôme, le lieutenant Mahmoud Musa Mohammed a consolidé sa place dans la liste des pionniers, ouvrant la porte à une coopération et un échange de connaissances plus poussés entre les douanes soudanaises et marocaines. /OSM