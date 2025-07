Algérie: Nécessité d'accompagner les jeunes et renforcer les programmes de prévention contre les drogues

ANNABA — Le directeur général de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), Tarek Kour, a affirmé mardi à Annaba la nécessité d'accompagner les jeunes et de renforcer les programmes de prévention contre les drogues dans le cadre de la stratégie nationale globale de lutte contre ce fléau et ce, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre tenue au stade colonel Chabou à l'occasion de la journée mondiale contre la drogue, le même responsable a inscrit l'initiative dans le cadre de la série des activités de l'ONLCDT à travers les wilayas du pays en vue d'élargir le cercle de la sensibilisation et se rapprocher davantage des jeunes en tant que maillon essentiel dans cette bataille sociétale.

Il a révélé à ce propos que plus de 30.000 personnes ont pu se libérer de l'addiction aux drogues durant l'année 2024 à travers les diverses structures et que 7.000 autres personnes ont bénéficié de séance de sevrage au cours du premier trimestre de l'année en cours, estimant que cela reflète "l'accroissement de la prise de conscience sociale et la confiance des citoyens dans les dispositifs de traitement et de réinsertion".

Le même cadre a considéré que "la bataille contre la drogue ne se limite pas au seul aspect sécuritaire mais inclut des dimensions pédagogique, sensibilisatrice et thérapeutique requérant la conjugaison des efforts de tous, notamment la société civile, les établissements scolaires et les acteurs locaux".

De son côté, la cheffe du service de lutte contre la toxicomanie à l'hôpital psychiatrique Aboubakr Errazi d'Annaba, Dr. Hanane Hassim, a souligné à l'APS l'importance de la coordination continue entre les organismes publics et la société civile pour consacrer la culture de prévention et renforcer les mécanismes de prise en charge de sorte à garantir la protection du tissu social et immuniser les jeunes contre les multiples formes de délinquance.

La manifestation a donné lieu à un rassemblement symbolique en blouses blanches en levant des slogans contre le fléau de la drogue ainsi qu'à des compétitions sportives et des spectacles de théâtre à la maison de la culture Mohamed Boudiaf. L'occasion a été donnée à des écoliers d'exprimer par lettres leur conscience des dangers liés à ce fléau.