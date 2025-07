Tunisie: La BAD accorde à la BIAT une garantie de transaction de 50 millions de dollars pour promouvoir le commerce

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 30 juin 2025 à Abidjan, une facilité de garantie de transaction pour le financement du commerce d'un montant de 50 millions de dollars américains à la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) pour la promotion du commerce.

La garantie de transaction soutiendra notamment les importations d'intrants, de machines de production et d'équipements de télécommunications et d'énergie renouvelable nécessaires pour accompagner le processus d'industrialisation de la Tunisie. Bien que l'agro-industrie et l'industrie manufacturière légère soient les principaux secteurs visés par cette intervention, la garantie facilitera également les importations de produits de première nécessité pour satisfaire la demande locale à court terme.

Selon Ahmed Attout, directeur du Département du développement du secteur financier au sein du Groupe de la Banque africaine de développement, « cette facilité permettra à la Banque africaine de développement de fournir jusqu'à 100 % de garantie aux banques confirmatrices afin de faciliter la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce émis par la BIAT au profit des grandes entreprises locales et des petites et moyennes entreprises, y compris les entreprises dirigées par les femmes. ».

« En soutenant les importations d'intrants, d'équipements et de machines de production nécessaires à la promotion de l'industrie manufacturière, cette facilité permet de contribuer à la création d'emplois et à la diversification économique à travers le développement du secteur privé », a déclaré Malinne Blomberg, directrice générale adjointe du Groupe de la Banque pour l'Afrique du Nord et responsable du bureau pays de l'institution en Tunisie.

Le directeur général de la BIAT, Elyes Jebir, s'est félicité de cette première entrée en relation directe avec la Banque africaine de développement. « Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la stratégie de la BIAT, qui fait du financement du commerce international l'un des piliers de son action en Tunisie. Cette facilité permettra de mieux accompagner de nombreuses entreprises tunisiennes et de renforcer leur intégration dans les échanges internationaux », a-t-il souligné.

La BIAT consolide ainsi son positionnement à l'appui des performances solides qui lui ont permis de soutenir l'économie tunisienne, grâce à une saine gouvernance, une expertise locale avérée et un large réseau de partenaires stratégiques.

La facilité, d'une durée de trois ans, bénéficiera aux grandes entreprises locales et aux PME, dont celles dirigées par des femmes.