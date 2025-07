Maroc: Le feu de forêt d'Ait Isha maîtrisé

L'incendie, qui s'est déclaré samedi, dans la forêt d'Ait Isha du Sud dans la commune de Tillouguite (Azilal), a été maîtrisé après l'intervention de 2 avions "Canadair" des Forces Royales Air qui ont permis de circonscrire l'incendie.

Selon la direction provinciale de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) d'Azilal, les opérations de lutte contre les fumées se poursuivent actuellement à la faveur d'un engagement de taille des équipes de l'ANEF en coordination avec les autorités locales, la protection civile, la gendarmerie Royale, les forces auxiliaires et la population locale.

Le feu de forêt qui a ravagé 13 hectares de couvert forestier, composés essentiellement de pins d'Alep s'est déclenché à la suite d'un coup de foudre, a précisé la direction provinciale de l'ANEF, relevant que les opérations au sol ont été rendues difficiles en raison du relief accidenté et rocailleux de cette forêt, des températures élevées, ainsi que des chutes de rochers et des changements soudains dans la direction du vent qui ont temporairement contraint les équipes à suspendre leur intervention.

Face à la complexité de la situation, la direction provinciale de l'ANEF a fait appel à un appui aérien, fait savoir la même source, relevant que deux avions de type Canadair ont été mobilisés à partir du lac Bin El Ouidane, réalisant sept largages d'eau, ce qui a permis de contenir la propagation du feu et baliser la voie aux équipes de terrain pour intervenir et sécuriser la zone.

L'ANEF a annoncé, récemment, avoir repéré un risque extrême (niveau rouge) dans les provinces de Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Chefchaouen, Taza, Taounate, Al Hoceima, Kénitra, Béni Mellal, Azilal, Skhirate-Témara, Salé, Rabat et Khémisset, et ce après analyse des données relatives notamment à la nature des formations forestières et leurs niveaux de combustibilité et d'inflammabilité, et aux conditions topographiques et climatiques.

L'ANEF a également détecté un risque élevé (niveau orange) dans les provinces de M'Diq-Fnideq, Tétouan, Fahs-Anjra, Sefrou, Khénifra, Ifrane, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taourirt, Oujda-Angad, Nador, Berkane et Driouch, ainsi qu'un risque moyen (niveau jaune) dans les provinces de Sidi Slimane, Meknès, Essaouira, Benslimane et Taroudannt.