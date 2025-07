Tunisie: Nous avons visité pour vous - L'échappée belle à Lourmarin

Voyager éclaire et édifie, surtout quand on opte pour des circuits insolites ! Une aubaine que de se retrouver dans un village provençal rempli d'histoires, d'anecdotes et de traces indélébiles d'érudits qui l'ont traversé. Bienvenue à Lourmarin, un des 10 plus beaux villages de France, mais aussi cette toute petite commune où reposent des écrivains comme Albert Camus, le romancier français Henri Bosco ou l'auteur britannique Peter Mayle.

En groupe, nous nous sommes empressés de répondre à cette invitation au voyage. Par une journée d'été ensoleillée et à 36°, un soleil méditerranéen irradie vignobles, clairières et arbres ombragés. L'itinérance routière prend aussitôt des airs d'échappée dominicale. Notre route empruntée serpente des étendues de champs et des montagnes à perte de vue, nous donnant un avant-goût de l'esprit de villégiature qui règne dans ce joyau pittoresque du sud de la France, à 30 mn en voiture d'Aix en Provence et à 1 heure d'Avignon.

Des vignobles, certes, mais aussi des vignes, amandiers, ou oliveraies à couper le souffle bercent les 1.200 villageois vivant sur place, nichés au creux de la vallée du Luberon, au Vaucluse. Lourmarin est pittoresque à souhait : elle happe ses visiteurs par ses bâtiments historiques et sa faune et sa flore qui réjouiront les plus ornithologues d'entre nous.

Rendez-vous à l'ombre à 11h00 tapantes pour une visite passionnante, assurée par deux spécialistes du village, Florian Bouscarle, professeur des écoles, originaire de la région, accompagné de Michèle Stubbe Robinet. Le duo est connaisseur de l'histoire du Lourmarin, et spécialiste d'Albert Camus.

A travers leur travail associatif charnu, ils se sont consacrés à l'oeuvre de ce pilier de la littérature française moderne en organisant de nombreuses conférences et événements littéraires tout public, autour de l'oeuvre et la vie camusienne sur place, mais aussi dans d'autres régions. De nos jours, ils s'ouvrent davantage sur d'autres formats et activités littéraires et culturelles. Michèle et Florian ont organisé une conférence à succès autour de la vie d'Albert Camus, à Hammamet en 2022.

Les retrouvailles se font au pied du «Château Renaissance», restauré depuis les années 20 et qui accueille toute sorte de concerts et d'événements musicaux depuis des décennies. L'édifice existe depuis 1480. Son restaurateur est Robert Laurent-Vibert. Le lieu accueille aussi résidences artistiques et expositions.

Son jardin surplombe le village, un petit paradis qui accueille insectes, oiseaux et poissons d'eau douce qui cohabitent en harmonie. Lourmarin est un village à moitié catholique et à moitié protestant. L'ancien donjon du premier château médiéval est visible de loin, tout comme la cloche qui sonne chaque heure et rappelle cet aspect spirituel et paisible. Au loin, un édifice fait office de temple protestant. L'architecture puise dans son époque médiévale. L'édifice a été bâti sous le règne de Napoléon Bonaparte sur des années.

Le village s'envole tel un colimaçon construit comme une coquille d'escargot et tient son nom du latin qui signifie «lieu marécageux», «nom légionnaire», ou plus probable «forêt marécageuse». Lourmarin tient son éclat grâce aux maires qui ont su la préserver en l'aménageant et en luttant contre les constructions anarchiques.

Plusieurs fontaines historiques jalonnent le village et sont classés monuments historiques depuis 1914. Le site a vu passer diverses civilisations dont les Maures ou Sarrazins et possède son histoire néolithique, qui est attestée.

Lourmarin possède son centre-village jalonné de petits commerces et de cafés et restaurants gastronomiques. «Chez Gaby» offre salades fraîches et autres plats méditerranéens succulents. Lourmarin vit au rythme des touristes qui la traversent, spécialement en plein été. Ils peuvent ainsi profiter des marchés provençaux et leurs nombreux stands, et des marchés, avec leurs producteurs locaux d'huile d'olive, de miel, tomates, gibassié... et l'agriculture locale spécialisée davantage dans les vignobles des Côtes-du-Luberon (AOC) ou les cultures fruitières des cerises, amandes et huile d'olive.

La chocolaterie Zucchini et les pâtisseries Riquier font le bonheur des touristes et des locaux.

Artisanerie, culture, nature, faune, flore, gastronomie fusionnent harmonieusement dans cet écrin, situé entre montagnes, terres à perte de vue et forêts. Une destination qui a fait rêver intellectuels et écrivains et qui bouleverse toujours autant ses visiteurs. Albert Camus a écrit «Le premier homme» à Lourmarin avant d'y être inhumé.