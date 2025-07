Maroc: L'engagement et la coopération 'exceptionnels' du pays avec le système onusien des droits de l'homme salués au CDH à Genève

L'engagement et la coopération "exceptionnels" du Maroc avec le système des droits de l'Homme des Nations Unies ont été salués par le Directeur exécutif de l'Universal Rights Group (URG), Marc Limon, lors de la 59ème session du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU (CDH), qui se tient jusqu'au 9 juillet à Genève.

Dans une déclaration à la MAP, en marge d'un événement parallèle organisé lundi, le Directeur de ce think-tank international a indiqué avoir eu l'honneur de travailler en étroite collaboration avec le Royaume du Maroc sur les droits de l'Homme pendant plusieurs années, y compris l'année dernière, en organisant deux grands événements, l'un à Marrakech et l'autre à Rabat.

L'événement de Marrakech portait sur la question des Mécanismes nationaux de mise en oeuvre, d'établissement de rapports et de suivi (MNMRS) et a été couronné par l'adoption du cadre d'orientation de Marrakech, a-t-il rappelé.

Il s'agit, a-t-il expliqué, d'un "nouveau document d'orientation international extrêmement important destiné à aider tous les pays du monde à suivre le bon exemple du Maroc et à mettre en place des mécanismes nationaux efficaces" de mise en oeuvre, d'établissement de rapports et de suivi.

En réalité, il ne s'agit là que d'une partie de "l'engagement et de la coopération exceptionnels du Maroc avec les Nations unies et leur système des droits de l'Homme, y compris les mécanismes de protection des droits de l'Homme", a souligné le Directeur exécutif de l'URG, qui est un laboratoire d'idées basé à Genève et fait partie des rares groupements internationaux exclusivement dédiés aux droits humains.

Depuis des décennies, "le Maroc est l'un des pays leaders ici à Genève, travaillant activement au sein du Conseil des droits de l'Homme, comme en témoigne la présidence marocaine du CDH l'année dernière", a-t-il relevé.

De son côté, Pernille Fenger, Directrice du bureau de représentation du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) à Genève, s'est dite "très reconnaissante" au gouvernement du Maroc, assurant que son organisation "apprécie beaucoup la collaboration avec le Maroc".

Dans une déclaration à la MAP en marge de ce side event, organisé par le FNUAP, le Portugal et URG et marqué par le lancement d'un nouveau rapport sur le partenariat entre le FNUAP et les MNMRS en matière des recommandations des droits de l'Homme pour promouvoir l'égalité des genres et le droit à la santé sexuelle et reproductive, Mme Fenger a souligné que le Maroc et l'UNFPA entretiennent "une collaboration très étroite" dans ce domaine et travaillent depuis très longtemps sur ces mécanismes nationaux de mise en oeuvre et de suivi.

Parmi les pays couverts par ce rapport, rappelle-t-on, le Maroc se distingue comme "un modèle réussi" de coordination entre les départements et les acteurs locaux. Selon le rapport, le Maroc présente l'une des expériences "les plus réussies" en matière de traduction des recommandations relatives aux droits humains en actions concrètes sur le terrain.