Maroc: Casablanca Music Week - Clap de fin après six jours d'effervescence musicale

Après six jours remplis de musique, de partage et d'effervescence culturelle, le rideau est tombé, dimanche soir, sur la 1ère édition du festival Casablanca Music Week (CMW), avec un concert du légendaire groupe féminin En Vogue, suivi d'un set énergique signé DJ Abdel et Big Ali.

Dans une ambiance électrique et une salle comble, le mythique girls band américain a enflammé la scène de La Casablancaise avec une performance à la fois puissante et raffinée. Vêtues de tenues élégantes et parfaitement synchronisées, les chanteuses ont interprété leurs plus grands succès, dont My Lovin' (You're Never Gonna Get It), Give It Up, Love Don't Love You, et Whatta Man, entraînant le public casablancais dans une euphorie collective.

Portées par des harmonies vocales d'exception et une chorégraphie millimétrée, les membres du groupe ont su séduire le public, conquis par leur présence scénique et leur énergie contagieuse. Le public, venu en nombre pour cette soirée de clôture, a chanté et dansé avec ferveur, témoignant de l'impact durable de ces icônes de la soul et du R&B.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de leur prestation, Cindy Herron, Maxine Jones, Rhona Bennet et Terry Ellis, membres du groupe En Vogue, ont exprimé leur joie de se produire pour la première fois au Maroc. "Nous n'étions jamais venues à Casablanca auparavant, et c'était l'occasion rêvée de venir partager notre art, notre musique et de ressentir l'amour du public marocain", ont-elles confié.

Qualifiant cette expérience de merveilleuse, les artistes ont salué "la bienveillance et l'énergie incroyable du public", évoquant avec émotion les pancartes brandies par certains spectateurs affichant "We love En Vogue". Elles ont, à cet égard, exprimé leur volonté de revenir au Maroc pour un concert complet et n'ont pas exclu de futures collaborations avec des artistes marocains ou africains.

Le relais a ensuite été brillamment assuré par DJ Abdel, accompagné de Big Ali, pour un set explosif mêlant les plus grands tubes des années 2000 à des sons contemporains, dans une atmosphère festive qui a tenu en haleine les spectateurs jusqu'au bout de la nuit. Maîtres de la scène urbaine, les deux artistes ont su maintenir la tension artistique à son paroxysme, clôturant le festival sur une note résolument dansante et populaire.

La première édition du festival a enregistré près de 50.000 spectateurs, répartis sur six soirées de concerts, a indiqué, dans une déclaration à la presse Hakim Chagraoui, fondateur du festival, soulignant que "chaque soirée a réuni un public différent, selon les goûts et préférences de chacun, ce qui a permis de créer une programmation éclectique et fédératrice".

Se félicitant du succès de cette première édition, M. Chagraoui a annoncé que "la deuxième édition est prévue pour 2026", précisant que "les dates seront dévoilées dès le mois de septembre prochain".

Le Casablanca Music Week a su conquérir le coeur du public marocain, grâce à une programmation éclectique mêlant stars internationales, talents arabes, figures nationales et univers musicaux variés, de la soul au raï, en passant par le hip-hop, la pop urbaine, les musiques électroniques et les rythmes traditionnels marocains.

Organisé par NRJ Maroc, cet événement d'envergure s'est également distingué par une approche pluridisciplinaire, alliant concerts, rencontres culturelles, ateliers, projections et expériences immersives, positionnant Casablanca comme une scène montante des industries culturelles et créatives.