Maroc: L'ONMT et China Eastern Airlines s'allient pour la promotion du pays en Chine

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne China Eastern Airlines, ont signé, lundi à Rabat, un protocole d'accord visant à intensifier la promotion de la destination Maroc sur le marché chinois.

Ledit accord a été conclu, lors d'une cérémonie présidée par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, entre le directeur général de l'ONMT, Achraf Fayda, et le président de China Eastern Airlines, Wang Zhiqing.

Confirmant la montée en puissance du marché asiatique, ce partenariat clé prévoit une stratégie marketing intégrée, des actions promotionnelles conjointes, l'organisation de voyages de presse, ainsi que l'optimisation des liaisons aériennes vers le Maroc.

S'exprimant à cette occasion, Mme Ammor a déclaré: "Ce partenariat s'inscrit dans notre ambition d'ériger le Maroc en destination d'exception pour les voyageurs du monde entier.

Avec China Eastern, nous consolidons notre ancrage en Asie et affirmons notre stratégie de diversification", soulignant l'importance de cet accord pour le rayonnement du Maroc.

Pour sa part, M. Fayda a relevé que cette coopération repose sur une vision ambitieuse du développement touristique à long terme, rapporte la MAP.

Et de poursuivre : "Ce partenariat avec China Eastern illustre notre capacité à nouer des alliances stratégiques avec les acteurs majeurs du transport aérien mondial. Il traduit notre engagement à ouvrir le Maroc aux marchés les plus dynamiques et exigeants, en proposant une offre touristique authentique, haut de gamme et exclusive".

Ce partenariat intervient dans le sillage du lancement, en janvier 2025, de la ligne Shanghai-Casablanca via Marseille opérée par China Eastern.

Une ligne, cette fois-ci directe, sera lancée dès octobre 2025 avec une fréquence de 3 fois par semaine. Casablanca sera ainsi connectée au principal foyer émetteur de Chine, en plus de la ligne directe Pékin-Casablanca opérée par Royal Air Maroc. A travers ce partenariat, l'ONMT entend renforcer la visibilité de la destination Maroc auprès d'un public ciblé à travers des offres immersives, différenciées et orientées vers la découverte culturelle, le patrimoine et l'hospitalité de haut niveau.

Concrètement, l'ONMT ambitionne d'attirer 1 million de touristes chinois à l'horizon 2030 et de positionner le Maroc comme hub touristique de référence en Afrique.