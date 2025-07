Maroc: 15 ouvrages marocains en lice pour le Prix Katara du roman arabe

15 ouvrages marocains sont en lice pour la 11e édition du Prix Katara du roman arabe, dans les différentes catégories de romans publiés, romans non-publiés, romans jeunesse, essais d'histoire et critiques littéraires.

La liste des 18 oeuvres présélectionnées dans la catégorie des romans non-publiés comprend deux romans marocains, à savoir "Oum El Kerdane" de Zain Al Abidin Al Kantawi et "Laânat Al Obour" de Karim Fares, indique, lundi, un communiqué de la Fondation générale du village culturel de Katara.

Il s'agit aussi des deux romans marocains "Madinat Al Azal" de Chakib Abdelhamid et "Le Pont d'Enno'maniya" d'Abdennour Mezzine, qui figurent sur la liste des 18 meilleurs romans publiés.

S'agissant de la catégorie des critiques littéraires, elle comprend six études des Marocains Rachid El Khediri, Abdelaziz Bannar, Adel Majdaoui, Abdelrazak Mesbahi, Aziz Al-Arabaoui et Yassine Chaari, et portant respectivement sur l'interprétation culturelle du roman, le roman arabe contemporain, les récits d'émotions et l'approche rhétorique du roman arabe, l'étude des stratégies du récit culturel, le roman arabe contemporain et la formation de l'image dans le roman arabe.

Dans la catégorie des romans jeunesse, trois oeuvres marocaines ont été présentées, "Les héros de la lumière" d'Aicha Bennani, "L'étoile des petites tailles" de Mohamed El Amrani et "Ailes en bois" de Naima Fenno.

Quant à la catégorie des essais historiques, la liste comprend deux romans du Maroc : "Sur les traces d'Idriss le Grand" d'Idriss Naïmi et "Le Saint : l'histoire d'André Filoder Mar" de Khalid Boudrif.

Bouillon de culture Festival

Le Festival international d'Ifrane revient pour sa 7ème édition, du 23 au 26 juillet, avec une programmation artistique, culturelle, environnementale et de sensibilisation variée, sous le thème "L'eau, source de vie et enjeu de développement".

Organisée par l'Association Forum d'Ifrane pour la culture et le développement (AFICED), en partenariat avec la province d'Ifrane, le Conseil provincial d'Ifrane, la Commune d'Ifrane et le Conseil de la région de Fès-Meknès, cette édition entend mettre en avant l'importance de la préservation de l'eau, matière vitale et essentielle, notamment dans le contexte actuel de changement climatique et de sécheresse récurrente.

Au programme de ce festival, des concerts des artistes marocains et internationaux de renom, des activités culturelles, environnementales et artistiques diverses, des carnavals artistiques pour enfants, ainsi qu'une journée d'étude sur "L'économie de l'eau".

Il est également prévu un concours national de cuisine marocaine, mettant en avant les plats à base de "truite", ainsi qu'une exposition sur la rationalisation de l'utilisation des ressources en eau, en présence d'agriculteurs chevronnés.

Cette édition vise également à mettre en avant la dimension environnementale et économique, avec une exposition de matériel et de techniques agricoles modernes, alliant méthodes d'irrigation durable et innovation face au changement climatique.

La culture et le patrimoine amazighs seront également mis à l'honneur, avec une soirée poétique où des poètes de la région partageront des poèmes sur l'importance de la rationalisation de l'eau, la prévention des incendies de forêt et la préservation de la propreté des sites touristiques.

Avec plus de 90% de participants issus de la province d'Ifrane et de la région, cette édition du festival sera une véritable vitrine de la créativité et de l'innovation locale.