Soudan: Conseiller du conseil souverain pour les affaires humanitaires répond à l'appel du sud - Kordofan

Le conseiller auprès du Conseil Souverain de Transition pour les affaires humanitaires Lit-Gen Al-Sadig Ismail a confirmé que l'aide humanitaire est disponible et atteint toutes les régions du Soudan, soulignant la disponibilité des secours et de l'assistance liés à la nourriture, aux médicaments et aux abris.

Lors de son discours lors de la deuxième réunion de réflexion de l'Appel du Sud-Kordofan - Monts Nouba et Abyei, qui s'est tenue au Palais de la paix du Secrétariat d'État de la mer Rouge à Port-Soudan, Ismail a appelé à des efforts unifiés et à un langage unifié pour ouvrir la voie à l'aide humanitaire pour atteindre les zones touchées du Sud-Kordofan.

Il a déclaré : Nous devons nous unir comme un seul homme, et notre parole doit être une, et nous sommes heureux de nous unir à vous car c'est un pas dans la bonne direction.

La réunion a été largement suivie par les dirigeants communautaires du Sud-Kordofan et d'Abyei, ainsi que par des représentants des États du centre et de l'est du Soudan et du Nord-Kordofan. L'importance de la solidarité nationale et du soutien aux problèmes humanitaires urgents au Kordofan du Sud et à Abyei a été soulignée. /OSM