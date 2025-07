Sénégal: Habib Diarra - « Je suis prêt à relever ce défi et j'ai hâte de commencer »

Habib Diarra s'est engagé avec Sunderland, promu en Premier League cette saison. Les Black Cats ont officialisé sa signature ce mardi 1er juillet en provenance de Strasbourg. L'international sénégalais va découvrir le championnat anglais et a hâte de découvrir son nouvel environnement.

La Premier League a un nouveau joyau. Sunderland s'est offert Habib Diarra pour 35 millions d'euros bonus compris. L'international sénégalais, auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 33 matchs avec Strasbourg cette saison, viendra apporter sa technique, son énergie, et sa vista. Le milieu de terrain a d'ailleurs réagi à sa signature.

« Je suis heureux et excité de devenir un Black Cat et j'ai hâte de découvrir le Stadium of Light et ses fans. Tout le monde a vu le succès de la saison dernière et je vous garantis que je donnerai tout pour cette équipe et que je me battrai pour ces couleurs en Premier League. Je suis prêt à relever ce défi et j'ai hâte de commencer », a-t-il dit.

Habib Diarra rejoint une équipe certes promue, mais qui arrive avec de l'ambition à revendre. Sunderland négocie en effet avec la Lazio pour s'offrir Mattéo Guendouzi. L'objectif est de rester en Premier League.