Soudan: Kamel Idris envisage une réunion incluant diverses forces politiques et sociales

Le Cabinet du Premier ministre affirme que Kamel Idris a souligné son profond souci de renforcer l'esprit de dialogue national et de consolider les principes de transparence et de consensus entre les composantes de la scène politique soudanaise.

C'était en lumière des développements politiques actuels et dans le contexte d'un certain nombre de forces politiques communiquant avec lui.

Alors le Premier ministre a annoncé son intention de convoquer prochainement une réunion globale, réunissant diverses forces politiques et sociétales, pour engager une discussion franche et responsable sur l'avenir de la phase de transition et rechercher un consensus sur une vision nationale qui contribuera à renforcer l'unité et la cohésion au sein du front intérieur.

Le bureau du Premier ministre a déclaré dans une déclaration à SUNA que le pays traverse une phase critique qui nécessite de donner la priorité à l'intérêt national suprême plutôt qu'à des calculs étroits, et de faire appel à un esprit de responsabilité et de détachement pour le bien de la nation. En conséquence, le Premier ministre réitère son appel à toutes les forces politiques pour qu'elles poursuivent un dialogue constructif et une action commune afin de réaliser les aspirations du peuple soudanais à la paix, à la stabilité et à la démocratie, conduisant à un Soudan qui embrasse tout le monde, protège la dignité de son peuple et préserve son unité nationale.