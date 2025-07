Soudan: Le pays appelle à soutenir ses efforts de reconstruction du secteur industriel

Le Soudan a appelé l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et ses États membres à soutenir les efforts du pays pour redresser et reconstruire le secteur industriel après la destruction, le sabotage et le pillage systématiques et généralisés infligés par la rébellion.

Cela peut être réalisé en créant des complexes agro-industriels intégrés pour relier les agriculteurs, les usines et les distributeurs, en promouvant l'utilisation des énergies renouvelables dans l'industrie, en créant des centres de formation professionnelle en transformation agricole et en compétences numériques, en promouvant une exploitation minière responsable et en reliant les entrepreneurs soudanais aux marchés étrangers.

Le Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Vienne, l'ambassadeur Magdi Ahmed Mufadal s'adresse à la 53e session du Conseil du développement industriel de l'ONUDI, qui s'est ouverte le 30 juin et se terminera le 3 juillet 2025, ouvrant la voie à la 21e session de la Conférence générale de l'ONUDI, prévue dans la capitale saoudienne, Riyad, en novembre 2025.