Madagascar: Désiré Rakotomandimby - Mobilisation générale contre les intoxications

Normes sanitaires

Suite à une série d'intoxications alimentaires ayant fait plusieurs morts dans la région d'Amoron'i Mania, les autorités locales ont déclenché une vaste campagne de sensibilisation à Ambositra. L'initiative est portée par le Centre opérationnel anti-intoxication alimentaire (COAIA), en partenariat avec les services de la région, sous la direction du gouverneur Désiré Rakotomandimby. Vendredi dernier, des équipes de sensibilisation ont investi les marchés, les rues et les établissements de restauration pour rappeler les fondamentaux de l'hygiène alimentaire. L'objectif est de responsabiliser les acteurs locaux et de stabiliser la situation.

Mise en danger

Face à la gravité de la situation, la région mise sur une stratégie de prévention active, conjuguant sensibilisation, surveillance et mesures fermes. « Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de vendre mais de veiller au respect strict des normes sanitaires. Le poisson pourri et avarié n'a plus sa place sur les étals, il en va de la vie de nos concitoyens. Vendre des produits avariés n'est pas une simple négligence, c'est une mise en danger de la vie d'autrui ».

Démarche collaborative

Pour prévenir les risques d'intoxication alimentaire, des recommandations essentielles ont été formulées. Les professionnels sont sommés de garantir une chaîne du froid irréprochable, d'employer des vitrines protectrices obligatoires pour les plats cuisinés, et d'assurer une hygiène constante des espaces de vente. L'objectif est d'assainir durablement leurs méthodes de travail et les acheteurs sont priés de faire preuve de prudence et de privilégier des denrées saines, attrayantes et d'une traçabilité certaine.