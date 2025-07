Madagascar: Lutte contre les AVC - Doctors for Madagascar lance le projet « Mafy »

Le projet Mafy entre en action face à un enjeu de santé publique majeur qu'est la prévention et la prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) dans le pays.

Face à l'augmentation préoccupante des accidents vasculaires cérébraux (AVC) à Madagascar, Doctors for Madagascar a officiellement lancé le projet MAFY (Mitambatra, Arovy ny Fahasalamana ho an'ny rehetra). Celui-ci ambitionne d'améliorer la prévention, le diagnostic et la prise en charge des cas d'AVC dans les régions Atsimo-Andrefana et Androy pendant une durée de quatre ans (février 2025 à février 2029). Le tout, en s'appuyant sur une stratégie intégrée mêlant sensibilisation communautaire, renforcement des capacités médicales et accès aux traitements essentiels.

Sur le terrain

Le projet MAFY prévoit de former des professionnels de santé, notamment sur le diagnostic précoce et la prise en charge d'urgence des AVC. « Plus de 130 agents communautaires seront formés et équipés » et « plus de soixante agents de santé seront formés à la prévention, au traitement et à la réhabilitation en AVC » peut-on lire dans le document du projet. Des équipements seront déployés dans les hôpitaux partenaires pour faciliter la surveillance des facteurs de risque comme l'hypertension. Parallèlement, des campagnes d'information cibleront les populations locales afin de mieux faire connaître les signes avant-coureurs d'un AVC et les comportements à adopter.

Le projet vise plus de 1000 séances de sensibilisation, soit plus de 35 000 personnes ciblées en tout. À terme, MAFY ambitionne d'améliorer la qualité des soins pour 80% des patients atteints d'AVC dans les zones ciblées. Le projet vise également à réduire la mortalité liée à ces pathologies. En combinant approche médicale et mobilisation communautaire, le projet se veut un modèle d'intervention durable contre un fléau encore trop silencieux à Madagascar.