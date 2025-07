Madagascar: Covid-19 - Plus de 2,78 millions de personnes vaccinées en 5 ans

Le projet national « Miarova » (Miaro antsika amin'ny Covid-19 ny vaksiny), initié par le ministère de la Santé publique pour faire face à la pandémie de Covid-19, a officiellement pris fin. Une cérémonie officielle au Centre de Conférences International d'Ivato a marqué la clôture de ce projet.

Lancé en 2021, ce programme de cinq ans a permis de vacciner plus de 2 780 000 personnes à travers le pays, selon la Secrétaire générale du ministère de la Santé, le Dr Lydia Yasmine. Soutenu financièrement par la Banque mondiale et mené en partenariat avec plusieurs acteurs techniques, le projet Miarova a visé à protéger la population malgache durant les périodes critiques de la crise sanitaire. « Le financement a notamment permis l'acquisition de vaccins, de matériel logistique comme des glacières médicales, des scanners et des véhicules de transport, essentiels pour la couverture vaccinale en zones reculées. Au-delà de la lutte contre la Covid-19, Miarova a également contribué à l'amélioration du taux de couverture vaccinale globale, en intégrant d'autres vaccins essentiels à ses campagnes », a-t-elle souligné. D'après toujours cette responsable, le projet s'inscrivait pleinement dans les priorités définies par la Politique Générale de l'État, et en marque aujourd'hui un aboutissement concret.

Réalisations

Parmi les acquis les plus significatifs figurent l'installation de 10 scanners médicaux de dernière génération répartis dans les hôpitaux, permettant des diagnostics plus précis et rapides. Ces équipements accompagnés de 50 appareils de radiographie modernes, ont révolutionné l'imagerie médicale dans les structures publiques. Concernant le volet formation, on peut citer la qualification de 120 techniciens spécialisés en maintenance préventive des équipements médicaux, le perfectionnement à l'étranger de deux experts nationaux en gestion de la chaîne de froid ultra-basse température, ainsi qu'une formation en cascade de 170 agents de district aux bonnes pratiques de maintenance. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres, mais ils illustrent bien le succès de « Miarova » au niveau de la communauté.