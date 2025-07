Madagascar: Drame sur la RN7 - Le PCA de Mada Omby périt dans un accident tragique à Ambatolampy

Un grave accident de la route a coûté la vie à deux personnes, dont Sambehafa Tahiry, Président du conseil d'administration (PCA) de la société Mada Omby, hier matin sur la Route Nationale n°7, à Morarano, à environ 6 km d'Ambatolampy. Le drame s'est produit vers 7 heures du matin, lorsqu'un véhicule tout-terrain Toyota Fortuner a chaviré dans une zone submergée d'eau.

À bord se trouvaient trois personnes : le chauffeur et Sambehafa Tahiry, aussi connu sous le nom de Samby Mikarioka, ainsi qu'un autre passager. Le véhicule, totalement immergé, a rendu les opérations de sauvetage extrêmement difficiles. Alertés par des témoins, des habitants et passants ont tenté de secourir les occupants. Malgré leurs efforts, le chauffeur et Sambehafa Tahiry ont perdu la vie. Les deux autres passagers ont été extraits avec difficulté, grièvement blessés. Membre actif du mouvement scout Tily Madagasikara, Sambehafa Tahiry était une figure bien connue dans le secteur de l'élevage et de l'agro-industrie à Madagascar. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues sur les lieux pour sécuriser la zone et aider à l'extraction des victimes.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'accident. Les premières hypothèses évoquent le mauvais état de la chaussée comme facteur aggravant. La RN7, bien qu'en travaux, reste encore partiellement dégradée, ce qui constitue un danger constant pour les usagers. Ce drame relance une fois de plus les interrogations sur l'état des routes nationales à Madagascar, en particulier sur les axes les plus fréquentés comme la RN7 reliant Antananarivo à Antsirabe. De nombreux automobilistes avaient déjà alerté les autorités sur la dangerosité de certaines portions de cette route, notamment en saison des pluies.