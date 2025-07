Madagascar: RN7 Antananarivo-Fianarantsoa - Les travaux de réhabilitation avancent à un bon rythme

Le ministère des Travaux publics, dirigé par Richard Rafidison, poursuit ses efforts dans les réhabilitations des principaux axes routiers reliant les différentes régions de la Grande-île. Depuis quelques mois, sur la RN7, des avancées sont constatées.

Les travaux de réhabilitation de la Route Nationale n°7 (RN7), reliant Antananarivo à Fianarantsoa, se poursuivent dans de bonnes conditions. Ce chantier d'envergure bénéficie du soutien du Fonds Routier ainsi que de partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale. Selon les dernières informations, les avancées sont notables sur plusieurs tronçons qui se trouvent, entre autres, au niveau du PK72 au PK79 et PK145 au PK151 (région Vakinankaratra) où les travaux ont atteint la phase de mise en place de la couche supérieure, du PK79 au PK94, PK116 au PK122 et PK172 au PK202 où les opérations de scarification ont été complétées sur les zones identifiées comme points noirs, du PK202 au PK210 (Amoron'i Mania) où la scarification est achevée. Les préparatifs pour faciliter la circulation entre les PK 210 et PK 262 sont en cours.

Vigilance accrue

Le ministère des Travaux publics (MTP) a également indiqué qu'au niveau du PK310 au PK311, les travaux se poursuivent normalement. Alors qu'au niveau du PK311 au PK360 (Matsiatra Ambony), le taux d'avancement atteint 45%, des obstacles majeurs ont été résolus, permettant la continuité des travaux au niveau du PK 360 au PK 378. « L'objectif principal est d'améliorer rapidement l'état de la route afin de fluidifier la circulation des personnes et des biens entre le centre et le sud du pays », a-t-on souligné. Cependant, certains tronçons en chantier restent particulièrement sensibles. Des zones poussiéreuses ou recouvertes de graviers, notamment dans les virages, requièrent une vigilance accrue. Les usagers sont donc invités à modérer leur vitesse et à redoubler de prudence, afin de préserver leur sécurité ainsi que celle des autres.