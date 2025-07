Madagascar: « Coupe MDG - COMGN » - Un rendez-vous sportif pour la gendarmerie nationale

Du 16 au 27 juin 2025, le tournoi annuel « Coupe MDG » (Ministère délégué en charge de la gendarmerie) et « Coupe COMGN » (Commandant de la gendarmerie) a rassemblé les unités de la gendarmerie nationale à travers Madagascar. Organisé au Toby Ratsimandrava, avec les finales disputées au Palais des Sports Mahamasina, cet événement sportif d'envergure a marqué les festivités de l'Indépendance tout en inaugurant la nouvelle tribune du terrain de basket.

Réunissant les grandes formations de la gendarmerie ainsi que les écoles de Moramanga et d'Ambositra (EGN), le tournoi a mis en lumière quatre disciplines : volley-ball, football, basket-ball et athlétisme. Cette diversité a permis de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe au sein de la gendarmerie, dans une ambiance de fair-play et de convivialité. « La pratique du sport est une priorité pour la solidarité et la cohésion entre les gendarmes », a souligné le général de division Andriatahina Jean Herbert Rakotomalala, commandant de la gendarmerie nationale (COMGN).

Le point d'orgue de l'événement a été la grande finale, en présence du ministre délégué en charge de la gendarmerie, le général de division Andry Rakotondrazaka. Ce dernier a même foulé le parquet lors d'un match de gala opposant les Généraux aux Colonels. Dans une rencontre disputée, les Colonels l'ont emporté 67 à 57, offrant un spectacle apprécié par les spectateurs venus en masse. En volleyball, la finale a opposé l'équipe du COM à celle des EGNA (Écoles de la gendarmerie nationale à Ambositra). Les élèves gendarmes ont dominé les deux premiers sets (21/25, 23/25), mais le COM a su renverser la vapeur en égalisant à deux sets partout (25/19, 25/19). Le tie-break, d'une intensité rare, s'est conclu par une victoire serrée du COM, 17/15, décrochant ainsi le titre.

Bien-être des gendarmes

Au-delà de la compétition, ce tournoi incarne les valeurs de la gendarmerie. « La pratique des sports est essentielle pour maintenir nos gendarmes au top de leur forme physique. Un corps sain abrite un esprit sain », a déclaré le général Andriatahina Rakotomalala. Ce rendez-vous annuel permet également de repérer les talents qui viendront renforcer les équipes nationales de la gendarmerie, notamment la Gendarmerie Nationale de Basket-ball (GNBC) et la Gendarmerie Nationale de Volley-ball (GNVB), engagées dans les championnats nationaux. Cette édition 2025 de la Coupe MDG et COMGN a une fois de plus démontré l'importance du sport comme vecteur d'unité et de discipline au sein de la gendarmerie.