Madagascar: AFRITAC Sud - Succès de l'organisation de la réunion annuelle par le pays

Mention très bien. L'instance dirigeante d'AFRITAC - SUD Singh n'a pas tari d'éloges à l'organisation par Madagascar des réunions annuelles du Comité de pilotage d'AFRITAC-Sud qui s'est déroulé ces deux derniers jours au Novotel Convention Center.

« Nous sommes impressionnés par l'organisation des réunions par Madagascar » a déclaré Singh le Directeur d'AFRITAC Sud. Avant d'ajouter que « de toutes les réunions où je suis allé en Afrique, celle de Madagascar est de loin la meilleure, et ce, depuis l'accueil à l'aéroport jusqu'aux derniers détails des journées ; et pas uniquement pour l'organisation mais aussi le contenu et les panels ». On rappelle que cette réunion, qui a vu la participation des représentants des 13 pays membres d'AFRITAC SUD, était l'occasion de faire progresser le programme régional de renforcement des capacités.

Présidée par la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, la réunion annuelle d'AFRITAC Sud a rassemblé des responsables des pays membres. (Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe), des représentants des partenaires contributeurs (Union européenne, Royaume-Uni) ainsi que des représentants de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), de l'Institut monétaire du COMESA, et des responsables des services fiscaux et des instituts de statistique de plusieurs pays membres d'AFS.

Honneur

La ministre malgache a notamment évoqué l'honneur offert à la Grande Île dans le choix de la tenue de la réunion à Madagascar. Elle a souligné l'importance des travaux de renforcement des capacités (RC) du FMI et le rôle essentiel d'AFRITAC Sud dans le renforcement institutionnel à travers l'Afrique australe. Elle a évoqué les réalisations de Madagascar grâce à l'appui d'AFRITAC Sud dans des domaines tels que la gestion des risques budgétaires, les rapports fiscaux, l'évaluation des actifs de l'État, l'optimisation des procédures douanières et fiscales, ainsi que la modernisation des opérations de la banque centrale. « Le Comité de pilotage a pris note des défis posés par la conjoncture économique extérieure difficile et le contexte de financement auxquels fait face l'Afrique subsaharienne, y compris l'Afrique australe. La forte exposition de nombreux membres d'AFS à l'évolution du régime commercial mondial a accentué les chocs récents et accru la pression sur les efforts visant à garantir la stabilité macroéconomique et à atteindre les objectifs de développement à long terme », a déclaré la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison